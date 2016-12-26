Президент Петр Порошенко подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

Как сообщает пресс-служба президента в понедельник, П.Порошенко также подписал законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3 тыс. 200 грн, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".

Глава государства подчеркнул, что правительство Украины в текущем году своевременно подало проект государственного бюджета в Верховную Раду.

П.Порошенко напомнил, что бюджет своевременно и детально был обсужден на заседании СНБО в части расходов на сектор обороны и безопасности страны. Он также особо подчеркнул, что эти расходы составляют 5,2% от ВВП, и отметил, что, в первую очередь, "эти расходы сконцентрированы на финансировании Вооруженных сил Украины.

"Впервые те новые образцы вооружения, которые были разработаны за последние два с половиной года, перейдут из процесса испытания к непосредственному принятию на вооружение, что значительно усиливает боевые возможности наших Вооруженных сил", - сказал президент, подчеркнув, что другие силовые ведомства будут также обеспечены достаточным финансированием.

Глава государства также отметил, что правительств, президент, премьер-министр и парламент совместно сделали революционные шаги, беспрецедентные по усилению защиты людей труда, - повышена минимальная зарплата до 3 тыс. 200 грн.

При этом он подчеркнул важность повышения заработной платы для учителей и врачей.

По словам П.Порошенко, принятый бюджет-2017 является социальным, реформаторским, защищает украинского производителя, работника, значительно улучшает инвестиционный климат в государстве.

Глава государства сообщил, что в бюджете-2017 заложены беспрецедентные расходы и на дорожное строительство.

П.Порошенко также сказал, что реформа децентрализации уже третий год подряд приводит к существенному росту возможностей местных бюджетов. При этом бюджеты развития местных громад выросли в пять-шесть раз.

Президент выразил надежду, что после тщательного анализа изменений законодательства инвесторами, международными экспертами продолжится улучшение позиций Украины в рейтинге Doing Business.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла бюджет на 2017 год в ночь на 21 декабря 2016 года. Законопроект поддержали 274 народных депутата.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, Кабинет министров тесно сотрудничал с парламентом при подготовке государственного бюджета.

