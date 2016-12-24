Министерство финансов представило состав нового наблюдательного совета национализированного «ПриватБанка», состоящий из 7 членов.

Как сообщил глава Минфина Александр Данилюк, в набсовет вошли управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в Восточной Европе Франсис Малиж, заместитель министра финансов Оксана Маркарова, член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев, управляющий партнер инвесткомпании Apollo Management Андреа Манетта, финансист, автор реформы финсектора в Ирландии Стивен Силиг, уполномоченный по перспективным проектам «Нафтогаза» Сергей Алексеенко, и финансист, автор программы реформирования банковской системы Турции Енгин Анкчакоча.

«Очень важно, чтобы банк сохранил свои конкурентные преимущества… Для этого необходимо, чтобы банком, независимо от того, кто является его собственником, управлял профессиональный менеджмент и наблюдательный совет», - подчеркнул Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Как отмечал министр финансов Александр Данилюк, «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

19 декабря Нацбанк предоставил национализированному «ПриватБанку» кредит рефинансирования на 15 млрд грн.