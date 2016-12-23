Национальный банк заставил бывших акционеров Приватбанка взять на баланс финансового учреждения самолеты авиакомпании "МАУ" и горнолыжный курорт "Буковель".

Об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, передают Українські Новини.

"К сожалению, когда мы пришли, уже много кредитов рефинансирования Приватбанку было выдано. За мою каденцию во время кризиса 2014-2015, мы выдали Приватбанку около 9 млрд гривен. Я могу расписаться за каждый принятый залог лично и личную гарантию Коломойского (Игоря, экс-акционера Приватбанка), которую мы брали. Нам в залоги дали хорошие активы: самолеты МАУ, компанию "Буковель". Дальше мы работали с Приватом, чтобы банк взял на баланс эти активы. Мы их заставили взять на баланс активы на 31 млрд гривен", - сказала она.

При этом Гонтарева не уверена, что эти залоги до сих пор остаются на балансе.

"Понимаете, они по одному из активов залог принимали на баланс, а потом другой актив выводили. Это называется мошенничество... Время покажет, что акционер на самом деле делал в пятницу (16 декабря)", - сообщила Гонтарева.

Она объяснила, что личное поручительство Игоря Коломойского, которое принимал НБУ заключается в том, что если кредиты не будут погашены, то он возместит Нацбанку все своим бизнесом.

Как сообщали Українські Новини, Фонд гарантирования вкладов физических лиц списал 29,4 млрд гривен долгов Приватбанка перед акционерами.