"Мы обратились на 32 млрд грн, удалось списать – 29,4 млрд грн, так как остальных денег между тем как мы обращались и как он (ФГВФЛ) списал уже нет. Из этого следует, что эти деньги оттуда вывели за последние дни", – сказала она в эфире радио "Вести" в четверг вечером.
В.Гонтарева подчеркнула, что национализация банка была обусловлена его историей, которая насчитывает более 20 лет, и неправильной кредитной политикой, которую проводил банк: очень активным кредитованием связанного с акционерами бизнеса, неформированием резервов, отсутствием залогов на балансе банка.
"На самом деле – это проблема олигархического бэнкинга, таких банков был не один: была задача – собирать деньги и вкладывать в свой бизнес. Но даже не это проблема, (проблема) – кредитный риск был недопустимый: кредитовались компании, не ведшие операционной активности, компании-пустышки, совершено не было никакого покрытия, денежного потока", – пояснила глава НБУ.
По ее словам, эта картина была для нее очевидна еще в июне 2014 года, когда она возглавила Нацбанк, и это была проблема всей банковской системы Украины.
В.Гонтарева напомнила, что в такой ситуации было осуществлено инспектирование и стресс-тестирование банка, после чего составлены планы капитализации. "Все остальные банки из первой двадцатки программу прошли, и уже по концу сентября прошли отметку 5% достаточности капитала", – подчеркнула главу НБУ.
Она уточнила, что это не относится также к входившим в двадцатку банкам "Хрещатик" и Фидобанку, которые даже не подписали программу капитализации и были выведены с рынка, и ПриватБанку, который подписал такую программу в феврале 2016 года.
В.Гонтарева категорически отвергла обвинения экс-правления Приватбанка, что регулятор сознательно применял к нему более жесткие требования, чем к другим банкам, что и привело к национализации. "Это полная ерунда... Сейчас уже 60 банков прошли по единой методике (инспектирование и стресс-тестирование), разработанной совместно с Всемирным банком и МВФ", – сказала она.
По ее словам, акционеры ПриватБанка завышали стоимость активов. "Оценивая какие-то активы, акционеры рассказывали, что они стоят 25 млрд, когда мы брали оценку первоклассного независимого оценщика – она оказывалась 5 млрд грн. Поэтому практически то, что вам называет этот банк, вы должны делить на пять", – утверждает В.Гонтарева.
Как сообщалось, экс-правление ПриватБанка в четверг обвинило Нацбанк и лично Валерию Гонтареву целенаправленной политики по уничтожению банка, в частности, в манипулировании цифрами, несправедливом изменении политику учета залогового имущества, спровоцированной информационной атаке. Экс-правление подозревает, что ПриватБанк перешел во владение государства в рамках очередного передела собственности.