Правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, введенной в начале этого года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.

Как говорится в сообщении Минэкономразвития (МЭРТ), такое решение Кабинет министров принял на заседании в среду.

"Решение о продлении действия ставок ввозной таможенной пошлины на российские товары является частью комплексного противодействия экономические агрессии РФ против Украины. Кроме того, Украина продолжает требовать отмены неправомерных ограничительных мер в рамках Всемирной торговой организации", - отмечается в релизе.

МЭРТ напомнил, что с 1 января 2016 действует перечень украинской продукции, при ввозе которой РФ в одностороннем порядке взимает пошлины в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Помимо того, РФ приостановила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины.

Как сообщалось, согласно решению правительства Украины от 30 декабря 2015 года со 2 января 2016 года ко всем товарам происхождением из России применяются льготные ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины, при этом преференциальный режим в отношении РФ (свободная торговля) отменяется.

Согласно постановлению, принятое в декабре 2015 года решение правительства Украины "теряет силу 31 декабря 2016 года или после прекращения нарушения Российской Федерацией договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года".

