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Топливно-энергетический комплекс
Кабмин продлил ввозные пошлины на товары из РФ на 2017г
18:37 21.12.2016 |
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, введенной в начале этого года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.
Как говорится в сообщении Минэкономразвития (МЭРТ), такое решение Кабинет министров принял на заседании в среду.
"Решение о продлении действия ставок ввозной таможенной пошлины на российские товары является частью комплексного противодействия экономические агрессии РФ против Украины. Кроме того, Украина продолжает требовать отмены неправомерных ограничительных мер в рамках Всемирной торговой организации", - отмечается в релизе.
МЭРТ напомнил, что с 1 января 2016 действует перечень украинской продукции, при ввозе которой РФ в одностороннем порядке взимает пошлины в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Помимо того, РФ приостановила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины.
Как сообщалось, согласно решению правительства Украины от 30 декабря 2015 года со 2 января 2016 года ко всем товарам происхождением из России применяются льготные ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины, при этом преференциальный режим в отношении РФ (свободная торговля) отменяется.
Согласно постановлению, принятое в декабре 2015 года решение правительства Украины "теряет силу 31 декабря 2016 года или после прекращения нарушения Российской Федерацией договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года".
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Правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, введенной в начале этого года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.
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