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Топливно-энергетический комплекс
Рост промпроизводства в Украине в ноябре ускорился до 3,7% – Госстат
18:27 21.12.2016 |
Промышленное производство в Украине в ноябре 2016 года выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года, тогда как в октябре оно увеличилось на 0,8%, в сентябре - на 2%, а в августе - 3,4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.
В соответствии с новой формой предоставления данных ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре к ноябрю прошлого года увеличилось на 2,3% по сравнению с 1,6% в октябре, 2,2% - в сентябре и 1,5% - в августе.
В целом за 11 месяцев 2016 года рост в промышленности ускорился до 2,1% с 1,9% по итогам 10 месяцев и 2%, на которых он держался по итогам восьми и девяти месяцев.
Госстат уточняет, что в ноябре по отношению к октябрю текущего года промышленное производство увеличилось на 0,8%, а с учетом сезонного фактора - на 0,7%.
Как отмечает статведомство, в Луганской области промпроизводство в январе-ноябре увеличилось в 1,43 раза по сравнению с январем-ноябрем 2015 года, в Донецкой области - на 5,4%, в том числе в ноябре рост в Луганской области составил 1%, в Донецкой - 10,2%.
По данным Госстата, в январе-ноябре положительный результат в промышленности зафиксирован в Кировоградской (18,2%), Николаевской (10,2%), Тернопольской (8,3%), Черкасской (7,6%), Черниговской (7,1%), Киевской (6,3%), Житомирской (6,2%), Одесской (6%), Закарпатской (5,9%), Харьковской (5,5%) областях и г.Киеве (5,8%).
Ведомство также напоминает, что в январе-ноябре-2015 спад к январю-ноябрю-2014 составлял 14%, а в целом за минувший год промпроизводство в Украине сократилось на 13,4%, тогда как в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,7%, в 2012 году - на 0,5%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-ноябре 2016г:
|ноябрь 2016г к октябрю 2016г, %
|ноябрь 2016г к ноябрю 2015г, %
|январь- ноябрь 2016г к январю- ноябрю 2015г, %
|Справочно: январь-ноябрь 2015 к январю-ноябрю 2014
|Промышленность всего
|100,8
|103,7
|102,1
|86,0
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|99,8
|103,7
|102,2
|85,7
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|96,8
|103,3
|99,6
|84,5
|- добыча каменного и бурого угля
|99,5
|111,7
|105,3
|59,5
|- добыча сырой нефти и природного газа
|98,9
|105,8
|97,0
|95,1
|- добыча металлических руд
|96,3
|98,2
|97,7
|94,2
|Перерабатывающая промышленность
|101,1
|103,9
|103,4
|86,3
|в том числе
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|97,4
|107,8
|102,7
|88,9
|Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|105,9
|97,3
|100,9
|91,8
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|99,3
|102,9
|101,4
|88,0
|Производство кокса, и продуктов нефтепереработки,
|95,9
|97,0
|108,6
|79,0
|Производство химических изделий и химической продукции
|94,6
|93,6
|100,6
|84,2
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|98,7
|98,4
|104,4
|90,9
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|96,8
|106,8
|106,9
|91,6
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|98,2
|104,9
|106,4
|82,7
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|109,7
|106,9
|101,2
|84,1
|производство компьютеров, электрической и оптической продукции
|169,6
|186,6
|125,3
|69,4
|производство электрического оборудования
|110,1
|106,6
|100,3
|88,7
|Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам
|99,1
|105,9
|101,1
|85,8
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|112,0
|96,3
|97,6
|82,6
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|118,7
|85,0
|101,7
|83,1
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|107,2
|103,5
|101,8
|87,8
Данные: Госстат
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