Промышленное производство в Украине в ноябре 2016 года выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года, тогда как в октябре оно увеличилось на 0,8%, в сентябре - на 2%, а в августе - 3,4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

В соответствии с новой формой предоставления данных ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре к ноябрю прошлого года увеличилось на 2,3% по сравнению с 1,6% в октябре, 2,2% - в сентябре и 1,5% - в августе.

В целом за 11 месяцев 2016 года рост в промышленности ускорился до 2,1% с 1,9% по итогам 10 месяцев и 2%, на которых он держался по итогам восьми и девяти месяцев.

Госстат уточняет, что в ноябре по отношению к октябрю текущего года промышленное производство увеличилось на 0,8%, а с учетом сезонного фактора - на 0,7%.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промпроизводство в январе-ноябре увеличилось в 1,43 раза по сравнению с январем-ноябрем 2015 года, в Донецкой области - на 5,4%, в том числе в ноябре рост в Луганской области составил 1%, в Донецкой - 10,2%.

По данным Госстата, в январе-ноябре положительный результат в промышленности зафиксирован в Кировоградской (18,2%), Николаевской (10,2%), Тернопольской (8,3%), Черкасской (7,6%), Черниговской (7,1%), Киевской (6,3%), Житомирской (6,2%), Одесской (6%), Закарпатской (5,9%), Харьковской (5,5%) областях и г.Киеве (5,8%).

Ведомство также напоминает, что в январе-ноябре-2015 спад к январю-ноябрю-2014 составлял 14%, а в целом за минувший год промпроизводство в Украине сократилось на 13,4%, тогда как в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,7%, в 2012 году - на 0,5%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-ноябре 2016г:

ноябрь 2016г к октябрю 2016г, % ноябрь 2016г к ноябрю 2015г, % январь- ноябрь 2016г к январю- ноябрю 2015г, % Справочно: январь-ноябрь 2015 к январю-ноябрю 2014 Промышленность всего 100,8 103,7 102,1 86,0 Добывающая и перерабатывающая промышленность 99,8 103,7 102,2 85,7 Добывающая промышленность и разработка карьеров 96,8 103,3 99,6 84,5 - добыча каменного и бурого угля 99,5 111,7 105,3 59,5 - добыча сырой нефти и природного газа 98,9 105,8 97,0 95,1 - добыча металлических руд 96,3 98,2 97,7 94,2 Перерабатывающая промышленность 101,1 103,9 103,4 86,3 в том числе Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 97,4 107,8 102,7 88,9 Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 105,9 97,3 100,9 91,8 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 99,3 102,9 101,4 88,0 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 95,9 97,0 108,6 79,0 Производство химических изделий и химической продукции 94,6 93,6 100,6 84,2 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 98,7 98,4 104,4 90,9 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 96,8 106,8 106,9 91,6 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 98,2 104,9 106,4 82,7 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 109,7 106,9 101,2 84,1 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 169,6 186,6 125,3 69,4 производство электрического оборудования 110,1 106,6 100,3 88,7 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 99,1 105,9 101,1 85,8 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 112,0 96,3 97,6 82,6 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 118,7 85,0 101,7 83,1 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 107,2 103,5 101,8 87,8

Данные: Госстат