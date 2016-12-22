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Теневой рынок оборота сельхозземель оценивается в 10-12 млрд грн
17:12 21.12.2016 |
В Украине теневой рынок оборота сельскохозяйственных земель в 2017 году составит 10-12 млрд грн, - сказано в сообщении Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).
По подсчетам объединения, осуществленные на основе статистической информации Министерства юстиции, до конца 2016 года только с помощью эмфитевзиса (право пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд, может отчуждаться и передаваться в порядке наследования. - Ред.) будет оформлено около 14 тыс. договоров аренды (площадью 65 тыс. га земли), что по сравнению с 2015 годом больше на 80%.
По подсчетам экспертов, такие же площади будут оформлены путем долгосрочной аренды на 50 лет. В УКАБ сообщают, что лидерами в переоформлении является Одесская, Полтавская и Сумская области, где до конца года будет оформлено около 5 тыс. договоров, что суммарно составляет 20 тыс. га земли.
«Такое развитие событий на земельном рынке свидетельствует об активизации теневых схем, ведь оформление договоров на 50 лет и эмфитевзис де-факто означает продажу земельных участков», - отметил президент ассоциации Алекс Лисситса и добавил, что это связано как с ростом бедности сельского населения, так и с недоверием бизнеса, что легальный рынок земли может заработать в ближайшие годы.
Прогнозируется, что в 2017 году будет заключено около 40 тыс. договоров эмфитевзиса и аналогичное количество договоров на 50 лет общей площадью 300 тыс. га, что, для сравнения, составляет площадь с/х угодий Черновицкой области.
«Исходя из ныне действующих расценок за гектар земли, которые колеблются от 20 тыс. до 50 тыс. грн за гектар, в зависимости от региона, можно говорить, что в следующем году, сделки по земле составят 10-12 млрд грн. Для сравнения бюджет расходов на Фонд регионального развития в 2017 г. составляет 9 млрд грн», - отмечается в сообщении ассоциации.
В УКАБ опасаются, что посредством таких теневых или полутеневых схем покупки земли в некоторых регионах Украины в ближайшие 5-7 лет до 80% украинских земель могут изменить права собственника путем эмфитевзиса или договоров аренды на 50 лет.
«Таким образом, через 5 лет отмена моратория на продажу земли будет лишней, так как большинство земель отойдут в собственность аграрных предприятий», - резюмировал Лисситса.
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