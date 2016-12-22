Верховная Рада отменила сбор в пенсионный фонд 2% от валютообменных операций.

За принятие соответствующего законопроекта №5132 в целом проголосовали 235 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документом вносятся изменения в закон "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование".

В частности, из закона исключены нормы о 2%-м сборе с покупки физическими лицами иностранной валюты в наличной форме.

В законопроекте, который был принят в первом чтении 6 декабря, отсутствовала норма об отмене сбора.

Вместе с тем 1 ноября депутаты поддержали в первом чтении законопроект №4741, который предусматривал отмену пенсионного сбора при покупке инвалюты физлицами.

Как сообщали Українські Новини, сбор с валютных операций впервые веден еще в 1998 году в качестве временной меры.

До 2006 года его ставка составляла 1,5%, а затем сократилась до 1,3%.

В 2007 году - до 1%, в 2008 - до 0,5%, а в 2009 - до 0,2%.

В январе 2011 года Рада отменила пенсионный сбор с операций с иностранной валютой.

Однако в 2014 году парламентарии вновь установили сбор в размере 0,5%.

К началу 2015 года ставка пенсионного сбора при покупке валюты в наличной и безналичной форме выросла до 2%.

При этом юридические лица при безналичных операциях данный сбор не платили.