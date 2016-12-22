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Рада одобрила повышение акцизов на алкогольные и табачные изделия и снижение ренты на добычу нефти
21:51 20.12.2016 |
Верховная Рада одобрила повышение акцизов на алкогольные и табачные изделия и снижение ренты на добычу нефти.
За принятие в целом законопроекта №5132 проголосовали 235 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Законопроектом, разработанным Минфином, предлагается повысить акциз на спирт этиловый на 20% с нынешних 105,8 гривны/литр до 126,96 гривны/литр, на пиво на 12% - с 2,48 гривны/литр до 2,78 гривны/литр.
На слабоалкогольную продукцию также предлагается повысить акциз на 12%.
В законопроекте также предусмотрено повышение с 2017 года размера специфической составляющей акциза на табачные изделия на 40%, адвалорная составляющая остается на уровне 12%.
Согласно законопроекту, снижены ставки ренты на добычу нефти с 45% и 21% (в зависимости от глубины залежей) до 29% и 14% соответственно.
Также был утвержден порядок распределения бюджетной дотации для сельхозпроизводителей, который вводится вместо специального режима по НДС.
В 2017-2021 годах ежегодный объем помощи должен быть не менее 1% от выпуска продукции в сельском хозяйстве.
Также Кабмин предлагает повысить акциз на тяжелые дистилляты (газойли) качества Евро-4 и Евро-5 на 32,1% (30,5 евро) до 125,5 евро за 1 тыс. литров.
Правительство планирует увеличить ренту за транзитную транспортировку аммиака трубопроводным транспортом в 2 раза с текущих 2,4 доллара за 1 тонну на 100 км расстояния до 4,8 доллара за 1 тонну на 100 км с 2017 года.
Документом также повышается ставка рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом для радиосвязи в многоканальных распределительных системах для передачи и ретрансляции телевизионного изображения, передачи звука, цифровой информации в диапазоне радиочастот 2300-2400 МГц и 2500-2690 МГц с 40,92 - до 20 тыс. гривен за 1 МГц.
Как сообщали Українські Новини, ранее Верховная Рада разрешила перераспределение финансирования образовательной и медицинской сфер на местах.
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