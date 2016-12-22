Верховная Рада разрешила перераспределение финансирования образовательной и медицинской сфер на местах.

За принятие в целом законопроекта №5131 проголосовали 244 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В частности, документом предлагается передать местным бюджетам содержание школ.

Это не будет касаться расходов на оплату труда персонала школ, которые осуществляются за счет образовательной субвенции.

Кроме того, предусмотрена передача местным бюджетам финансирования подготовки специалистов профтехучилищ.

Правительству будет предоставлено право распределять резерв средств медицинской субвенции и определять направления их использования.

Законопроектом предлагается за счет средств городского бюджета финансировать санатории для больных туберкулезом, санатории для детей и подростков.

Документ предусматривает наличие государственного фонда регионального развития как, в общем, так и в специальном фонде госбюджета.

Из средств фонда предлагается направлять средства на выполнение инвестпрограмм и проектов регионального развития.

Также на балансе местных бюджетов предлагается учитывать расходы на коммунальные услуги и энергоносители учреждений здравоохранения, льготы на услуги связи, другие льготы и компенсационные выплаты за проезд отдельных категорий граждан.

Документом предполагается выделение средств на доставку сообщений о назначении субсидий и финансирование льготного проезда некоторых категорий граждан.

Этот законопроект входит в так называемый бюджетный пакет, необходимый для утверждения госбюджета на 2017 год.

Как сообщали Українські Новини, Рада привязала должностные оклады определенных групп чиновников и сборы к прожиточному минимуму вместо минимальной заработной платы.