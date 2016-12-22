Как стало известно "Ъ", "Газпром" может потерять свой крупнейший актив в Турции. Турецкие власти в начале декабря по подозрениям в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена де-факто национализировали Akfel Holding - крупнейшего частного импортера газа в стране, в котором владеют долями "Газпром" и Газпромбанк. По данным "Ъ", попытки монополии установить диалог с турецкими властями пока не увенчались успехом, хотя именно сейчас должны идти переговоры о цене поставок газа частным импортерам в 2017 году. В результате новый газовый спор с Турцией выглядит почти неизбежным.

Доли "Газпрома" и Газпромбанка в Akfel Holding, крупнейшем частном импортере российского газа в Турцию, были де-факто национализированы, рассказали "КоммерсантЪ" источники, знакомые с ситуацией. О том, что власти Турции взяли под контроль и сменили совет директоров Akfel Holding, сообщал ICIS Heren 6 декабря, но тогда статус российских инвестиций был неясен. Теперь, по словам источников "Ъ", близких к акционерам Akfel, турецкий Фонд страхования вкладов (TMSF) неформально сообщил им, что "выполняет функции акционеров". В "Газпроме" и Akfel отказались от комментариев, TMSF не ответил на запрос "Ъ".

Крупнейшие структуры Akfel Holding - Akfel Gas (контракт с "Газпромом" на 2,25 млрд кубометров газа в год), Avrasia (0,5 млрд) и Enerco (2,5 млрд). В последних двух компаниях 60% владеет СП Akfel и Газпромбанка. Другие 40% в Enerco принадлежат австрийской OMV. У группы "Газпром" есть также миноритарный пакет в Akfel Holding. Кроме того, у "Газпрома" опцион на покупку 50% в Akfel Gas, но сделка, начатая в 2014 году, не закрыта из-за отсутствия одобрения турецкого регулятора. В целом на компании группы Akfel приходится 55% в портфеле поставок "Газпрома" частным турецким импортерам и примерно 20% от всех поставок российского газа в Турцию. Группа не раскрывает финансовые показатели, по расчетам "Ъ", ее годовая выручка от газового бизнеса может составлять $400-500 млн.

По данным источников "Ъ", 2 декабря турецкие власти полностью сменили совет директоров Akfel Holding, в него вошли представители TMSF и консультанты. Это стало возможным благодаря чрезвычайному декрету N674, принятому после июльской попытки госпереворота в Турции. Документ позволяет властям "брать под контроль" компании, которые обвиняются или даже только подозреваются в финансировании организации Фетхуллаха Гюлена (признана в Турции террористической). Жертвами декрета уже стали около 1,2 тыс. турецких компаний.

Собеседники "Ъ" утверждают, что в случае Akfel предметом расследования были связи основателей группы братьев Мурата и Фатиха Бальтачи, однако никаких объясняющих документов или доказательств своих подозрений власти акционерам пока не представили. Мурат Бальтачи находится под арестом, Фатих покинул Турцию. По утверждениям источников "Ъ", близких к акционерам Akfel, господа Бальтачи уже полностью вышли из капитала группы и сохраняют только небольшие миноритарные пакеты в ряде компаний.

По информации "Ъ", в "Газпроме" ситуацию восприняли крайне болезненно, и глава компании Алексей Миллер поднял вопрос на встрече с премьером Турции Бинали Йылдырымом, который приезжал в Москву 6 декабря, однако тот не дал предметных пояснений. "У нас просто забрали самого эффективного и прибыльного продавца российского газа в Турции",- констатирует собеседник "Ъ", близкий к "Газпрому". По его мнению, актив "забрали с концами". Насколько жесткую позицию займет монополия, пока неясно, поскольку ей нужны рабочие отношения с турецкими властями для реализации крайне политически важного проекта "Турецкий поток".

В любом случае локальный газовый спор с Турцией уже обеспечен, ведь скидка на газ для частных импортеров, которой они добились в апреле (см. "Ъ" от 13 апреля), перестает действовать с 2017 года. Сейчас компании должны были бы вести с "Газпром экспортом" переговоры по цене на 2017 год, но фактически они свернуты, констатируют собеседники "Ъ". Помимо этого "Газпром" и турецкая газовая госкомпания Botas сейчас спорят по цене на газ в Стокгольмском арбитраже.

Источники "Ъ" предполагают, что теперь "пучок турецких газовых проблем" будет окончательно взаимоувязан и политизирован, поскольку решать их и с той и с другой стороны будут одни и те же люди. Так, ряд собеседников "Ъ" указывает, что глава турецкого Минэнерго Берат Албайрак, зять президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, был предметно осведомлен о ситуации с Akfel. Подобная ситуация, учитывая убийство посла России в Турции, потребует и от российской стороны принятия не только коммерческих, но и политических решений.