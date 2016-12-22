Глава Национального банка Валерия Гонтарева видит связь между прослушиванием заместителя главы Екатерины Рожковой, национализацией Приватбанка и митингами под НБУ.

Об этом она сообщила в эфире телеканала ICTV, передают Українські Новини.

"Рожкова вела такой большой проект, как национализация Приватбанка. Вы видели много инсинуаций о Гонтаревой и красный памфлет (памфлет, который распространял депутат Сергей Тарута о деятельности НБУ), "проплаченные" митинги (под стенами НБУ). Можете понять, зачем это делалось", - сказала она.

В свою очередь замглавы НБУ Екатерина Рожкова обратилась в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой проверить законность ее прослушивания.

"Официальных обвинений мне никто не выдвигал, считаю это манипуляцией и утечку информации рассматриваю как давление на НБУ и попытку дискредитации. Я написала в ГПУ и Службу безопасности заявление о том, кто и на каком основании прослушивал мой телефон и кто позволил свободные трактовки моих высказываний", - заявила Рожкова.

В ноябре в СМИ был выложены телефонные разговоры Рожковой с менеджментом и акционерами Платинум Банка, в котором она работала до НБУ председателем правления.

Как сообщали Українські Новини, в конце октября сотрудники Национальной полиции в ходе обыска в доме заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой изъяли мобильный телефон.

Расследование проводится по факту банкротства банка "Михайловский".

Национальное антикоррупционное бюро изучает записи возможных телефонных разговоров заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой с акционерами и менеджментом банков.