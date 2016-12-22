Российского посла в Турции убил 22-летний турецкий полицейский. Об этом сообщил вечером в четверг, 19 декабря, министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Ранее Reuters передал со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что стрелявший в посла России Андрея Карлова на открытии фотовыставки был сотрудник столичной полиции, находившийся не при исполнении служебных обязанностей.

Открывший огонь человек был одет в аккуратный черный костюм, он стоял позади российского дипломата, когда тот выступал с речью на открытии фотовыставки "Россия глазами турок", отмечает Reuters. С криками на турецком и русском языках "Не забывайте про Алеппо" и "Не забывайте про Сирию", нападавший выстрелил в спину Андрею Карлову, который сразу после этого упал на пол. Дипломат был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

По информации турецких СМИ, нападавший был "нейтрализован".

Россия квалифицировала убийство посла в Анкаре как теракт. Несмотря на инцидент, намеченные на 20 декабря встречи министров обороны и иностранных дел России и Турции не будут отменены. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.