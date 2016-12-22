Финансовые новости
- |
- 22.12.16
- |
- 14:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Лидеры ЕС договорились с Нидерландами о соглашении с Украиной
Лидеры стран Евросоюза достигли договоренности с Нидерландами, которая позволит блоку ратифицировать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.
Как отмечает Би-Би-си, на сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной Евросоюза, которая не ратифицировала соглашение. По итогам прошедшего в апреле референдума более 60% избирателей высказались против договора с Украиной.
Однако аналитики заявляли, что, хотя вопрос на референдуме стоял об отношениях с Украиной, на самом деле голосовавшие выражали свое мнение по поводу Евросоюза и его структур. Само проведение голосования стало возможным, после того как евроскептики собрали около 450 тысяч подписей под петицией о проведении референдума.
И хотя референдум носит лишь рекомендательный характер, сразу после него власти Нидерландов вступили в переговоры с Евросоюзом о том, чтобы учесть его результаты.
В частности, Рютте договорился о том, что соглашение об ассоциации не будет первым шагом на пути к членству Украины в ЕС и не может быть использовано как таковое в будущем.
Теперь премьер-министр Нидерландов должен представить полученные от ЕС гарантии этого, необходимые для ратификации соглашения, на одобрение в парламент страны.
По словам премьера, сегодня необходимо выработать единую позицию ЕС по Украине на фоне угрожающих действий России, однако у него нет уверенности в том, что парламент одобрит решение стран блока.
"Это [договоренность с ЕС] не было просто, это не было приятно, но это необходимо, поскольку это гарантирует, что ЕС может продолжить формировать единый фронт против дестабилизирующей внешней политики России", - сказал Рютте.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада одобрила исключение Н.Савченко из украинской делегации в ПАСЕ - 237 голосов
Глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, член фракции БПП Владимир Арьев, представляя проект постановления, отметил, что необходимость принять решение об исключении Н.Савченко из состава делегации обусловлено тем, что изменились обстоятельства, при которых депутат была введена в ее состав.
ТОП-НОВОСТИ
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты
|В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
|Кабмин продлил ввозные пошлины на товары из РФ на 2017г
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, введенной в начале этого года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.
|Рост промпроизводства в Украине в ноябре ускорился до 3,7% – Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Что будет с "Приват24" и IT-системами "ПриватБанка"
|275 голосов за закон о госбюджете на 2017 год получились благодаря договоренностям с Ляшко и Коломойским
|Бюджетная ночь: Что теперь Тимошенко расскажет о своей дружбе с "Оппоблоком"
|Депутаты 274 голосами приняли госбюджет Украины на 2017 год
|Рада приняла закон о Высшем совете правосудия
|Рада приняла закон о либерализации Налогового кодекса
Относительно предлагавшейся изначально законопроектом передачи баз данных от Государственной фискальной службы в Министерство финансов (Минфин считал это принципиальным антикоррупционным инструментом), Н.Южанина отметила, что это технически не возможно: до 1 июля будет проведен их независимый аудит.
|Рада отменила сбор в пенсионный фонд 2% от валютообменных операций
Это интересно
|Компания Ford запатентовала технологию прорисовки эмблемы на капоте с помощью тепла
|Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны
|Как правительство СССР разрушило доверие к власти
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Tesla ввела плату за простой автомобилей около установок Supercharger
|Lamborghini Aventador получил полноуправляемое шасси
|Минивэны Chrysler Pacifica с автопилотом Google выедут на улицы в 2017 г.