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Топливно-энергетический комплекс
Как шесть министров друг за другом оконфузились
23:44 14.12.2016 |
Конфузами завершились поиски госсекретарей для трех министерств. И еще для трех - конфликтами.
Начнем с конфузных историй. Министр молодежи и спорта Игорь Жданов хотел видеть госсекретарем своего ведомства 50-летнего Николая Даневича, который с апреля 2015 г. работает заместителем министра - руководителем аппарата. Однако полутора лет пребывания на этой должности не хватило Даневичу, чтобы набраться необходимых знаний и управленческих навыков для победы в конкурсе. Остальные четыре претендента тоже оказались не на высоте, и конкурсной комиссии пришлось заключить, что достойной кандидатуры не обнаружено. После этого правительство объявило новый конкурс.
Аналогичные конфузы случились еще на двух конкурсах. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой рассчитывал, что госсекретарем станет нынешний замминистра - руководитель аппарата Николай Осийчук. Кутовой взял 54-летнего Осийчука на эту должность, учитывая его большой опыт управления персоналом: он работал, в частности, на должностях директора департамента работы с персоналом Минфина, заведующего отделом кадров аппарата СНБО, директора департамента работы с персоналом Минздрава. Однако ни он, ни остальные семь претендентов не удовлетворили конкурсную комиссию, и правительство было вынуждено объявить повторный конкурс.
Солидный управленческий опыт имеет и 59-летний Виктор Вакараш, которого пригласил на должность своего зама - руководителя аппарата министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. С июля 2006-го по март 2010-го Вакараш работал первым замглавы, а затем главой Киевской облгосадминистрации. Кстати, Семерак с августа 2006-го по ноябрь 2007-го сам был заместителем главы Киевской ОГА и тогда мог хорошо узнать достоинства и недостатки Вакараша. Однако расчет Семерака на то, что Вакараш сумеет выиграть конкурс на должность госсекретаря Минприроды, не оправдался. Единственным утешением им обоим может служить то, что остальные 16 претендентов тоже провалились. Теперь предстоит новый конкурс на эту должность.
В трех конкурсах победителями стали люди со стороны. Так, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик ожидал, что госсекретарем его ведомства станет начальник управления обеспечения коммуникаций и оргработы Минэнергоугля Юлия Пидкоморная. Однако она по результатам конкурса, в котором участвовали 13 претендентов, стала лишь второй и была признана резервным кандидатом на должность госсекретаря. А победителем был объявлен коммерческий директор ООО ПКФ «Алмакс» Максим Немчинов.
Подобным образом министр инфраструктуры Владимир Омелян рассчитывал на победу своего зама - руководителя аппарата Дмитрия Роменского. Но он занял лишь второе место среди 16 претендентов и признан резервным кандидатом на должность госсекретаря. А победителем конкурса стал начальник департамента инвестиционной политики ТНТ «Укрзалізниця» Андрей Галущак. По данным мониторинговой миссии #ДоброЧесно, Галущак работал вместе с Владиславом Каськивым в Госинвестпроекте и возглавлял скандальный проект «Воздушный экспресс».
И наконец, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун хотела, чтобы госсекретарем Минздрава стала ее заместитель по вопросам евроинтеграции Оксана Сивак. Однако она не удовлетворяла квалификационному требованию: в ее трудовой биографии не было трех лет госслужбы. Поэтому комиссия не допустила Сивак к участию в конкурсе. Среди 13 претендентов победительницей стала Наталья Шолойко, работающая сейчас в ГП «Государственный экспертный центр» Минздрава замом директора по регистрации и фармаконадзору. Шолойко была координатором фармацевтической службы Майдана и именно в этой связи была награждена в марте 2015 г. орденом княгини Ольги III степени, тем не менее к ней тоже нашлись претензии у миссии #ДоброЧесно.
5 декабря Омелян и Супрун провели брифинг, где заявили, что отказываются работать с избранными по результатам конкурсов госсекретарями. 6 декабря с аналогичным заявлением выступил Насалик. Пресс-служба Минэнергоугля сообщила, что Насалик разделяет мнение Супрун и Омеляна о необходимости усовершенствования процедуры конкурсов и пересмотра их результатов. А 7 декабря Супрун рассказала, что «процесс необходимых изменений уже инициирован на правительственном совещании» и пообещала, что «результатом станет более понятный, прозрачный и честный процесс избрания достойных государственных секретарей не только для Минздрава».
14 декабря состоялось очередное заседание правительства. И никаких новостей об аннулировании конкурсов не появилось. Между тем согласно закону госсекретари должны приступить к работе не позже 1 января 2017 г. И времени на новые конкурсы попросту не осталось.
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