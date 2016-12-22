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ФРС впервые за год повысила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 0,5-0,75%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
"В свете реализованных и ожидаемых условий на рынке труда и в сфере инфляции (руководящий) Комитет (ФРС) решил повысить ориентир для федеральной учетной ставки до 0,5-0,75%, - указывается в пресс-релизе. - Подход к денежно-кредитной политике остается мягким и тем самым поддерживает дальнейшее улучшение условий на рынке труда и возврат к 2-процентной инфляции".
При этом повышение ставки ФРС осуществила впервые за год. В декабре 2015 года американский регулятор повысил процентную ставку на 25 б.п. - с 0-0,25% до 0,25-0,5% годовых. Прежде базовая учетная ставка поднималась лишь в июне 2006 года, а с декабря 2008 года до декабря 2015 года она оставалась практически на нуле - в диапазоне 0-0,25%.
Согласно сопроводительным документам, распространенным одновременно с этим объявлением, ФРС прогнозирует теперь три повышения учетной ставки в 2017 году против двух повышений, ожидавшихся ранее.
В частности, члены комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания регулятора 13-14 декабря ожидают повышения базовой процентной ставки до среднего уровня 1,375%. При этом в сентябре ФРС ожидала повышение ставки в 2017 году на 1,125%. Текущий средний уровень ставки находится на отметке 0,625% после повышения диапазона ставки на 25 б.п. до 0,5-0,75%. Таким образом, ФРС повысила свои ожидания по ставке и по количеству ее повышений в 2017 году ( по 25 б.п. на каждое повышение).
Прогнозы ФРС
ФРС улучшила прогнозы по ВВП, инфляции и безработице в США в 2016 году.
Так, ФРС повысила прогноз по росту ВВП США в 2016 году до 1,9% с 1,8% по предыдущему прогнозу. Кроме того, прогноз по инфляции на текущий год повышен до 1,5% с 1,3% по предыдущей оценке. ФРС также улучшила прогноз по уровню безработицы в 2016 году до 4,7% с 4,8%, которые ФРС прогнозировала в сентябре.
При этом прогноз по ВВП в 2017 году улучшен до 2,1% с 2%, а прогноз по безработице снижен до 4,5% с 4,6%. В то же время прогноз по инфляции в 2017 году сохранен на уровне 1,9%.
ФРС не стала менять прогнозы по ВВП, инфляции и безработице на 2018 год. Так, регулятор по-прежнему ожидает роста ВВП США в 2018 году на 2%, безработицу - на уровне 4,5% и инфляцию - на уровне 2%.
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