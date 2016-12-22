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Почему Савченко "засветили" постпредом "Л/ДНР" в Украине
20:54 12.12.2016 |
Публичное подтверждение поездки нардепа-летчицы в Минск с вожаком "ЛНР" Плотницким может стать винтиком в комбинации Кремля по дискредитации Киева.
История со скандальной поездкой нардепа от "Батькивщины" Надежды Савченко в Минск на встречу с лидерами "ДНР"-"ЛНР" обрастает подробностями и может привести к новому витку провокаций со стороны Москвы. В частности, Кремль может попытаться дискредитировать официальный Киев, слепив из Савченко героиню, которая смогла освободить украинских военнопленных. Впрочем, обо всем по порядку...
Информация о переговорах в Минске стала известна Depo.ua еще в минувший четверг - на следующий день после того, как представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны проигнорировала заседание, на котором принимали решение о военном бюджете на 2017 год. Тогда же корреспондент нашего издания подошел к Савченко в кулуарах ВР, попросив ее прокомментировать поездку в Минск. Но нардеп-летчица в присущей ей резкой форме отказалась отвечать на вопрос, туманно отметив, что это "военная тайна".
Уже через несколько дней, после того, как ряд изданий опубликовал информацию о тайной встрече Савченко с террористами Александром Захарченко и Игорем Плотницким под патронажем российской ФСБ, родная сестра нардепши - Вера Савченко все же косвенно признала правдивость данной информации. "Как только Надя вышла из плена, ее задачей было вытащить из плена всех остальных. Она говорила о том, что надо добиваться, чтобы наши ребята были на свободе", - отметила Вера Савченко, добавив, что все действия Надежды согласованы с "украинскими службами", в частности, со Службой безопасности Украины. "Наша СБУ всегда в курсе, и они работают", - заверила Вера Савченко. В этом контексте она заметила, что "почему-то на действия Юрия Тандита (советник главы СБУ, который ведет переговоры об освобождении пленных, - ред.) такой реакции нет". "Думаю, общество заткнется. У каждого своя работа. Все", - заявила Вера Савченко. Шикарный ответ...
Совершенно непонятно, зачем так темнить в этом вопросе, ведь это вызывает еще большее подозрение. Тем более, что упомянутый выше советник главы СБУ Юрий Тандит уже публично заявил, что депутат Надежда Савченко не предупреждала СБУ о поездке в Минск и этой встрече. "Мы собираем информацию, связанную не только с поездкой Надежды Савченко в Беларусь, но и с другими политиками и в другие страны. Все, что связано с темой освобождения заложников, для нас очень актуально. Мы эту информацию будем проверять и выяснять подробности, в том числе и с Надеждой Савченко", - сказал Тандит.
Последнюю точку в том, была или не была Савченко в Минске, поставил главарь террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий, который публично подтвердил информацию о том, что он, совместно с главарем террористической "ДНР", действительно имел встречу с ней, во время которой обсуждался обмен пленными по формуле "всех на всех". При этом Плотницкий отметил, что считает Надежду Савченко представителем боевиков в Раде и заявляет, что подобные встречи полезны, "потому, что эта проблема должна быть освещена в стенах Верховной Рады не только с одной стороны, но должны видеть и слышать наш голос, наше понимание".
Учитывая это, возникает ряд закономерных вопросов: кого именно представляла Савченко на встрече в столице Беларуси? О чем она могла договариваться с главарями "ДНР"- "ЛНР" учитывая, что вопросом освобождения пленных занимается уполномоченная контактная группа? И как она чувствует себя в статусе постпреда "ДНР"- "ЛНР" в Верховной Раде?
Если же серьезно, то в течение нескольких месяцев после своего освобождения из плена на России Савченко умудрилась уничтожить весь свой героический ореол страдалицы. Ее неоднозначные заявления о якобы необходимости обоюдных извинений между Киевом и террористами вызвали крайне негативную реакцию в обществе. К этому добавились слухи о связи Савченко с одиозным кумом Путина, Виктором Медведчуком. В частности, размышления Савченко о том, что проблемой освобождения военнопленных должна заниматься жена Медведчука, Оксана Марченко, не могли не восприниматься многими украинскими патриотами как косвенное подтверждение наличия контактов нардепа из "Батькивщины" с "пятой колонной" в Украине. Если же добавить к этому совершенно непонятные поездки Савченко в "серую зону", а также в Москву, где она просидела за решеткой больше двух лет, то не удивительно, почему доверия к ней не осталось.
Теперь Савченко докатилась до статуса "постпреда" террористов в украинском парламенте. Иными словами, союзницей преступников. Какие благие намерения бы не звучали со стороны Савченко, надо понимать, что вопрос военнопленных - это один из любимейших методов шантажа со стороны Москвы. И вместо того, чтобы этим сверхсложным вопросом централизованно занималась контактная группа и Служба безопасности, Савченко фактически взяла на себя роль государства.
Публичное признание террористами роли Савченко кажется винтиком спецоперации наших северо-восточных партнеров, которая заключается в дискредитации президента Петра Порошенко. Ведь в случае, если "ДНР"-"ЛНР" и впрямь проведут обмен пленными, то все лавры достанутся именно Савченко. А пророссийская медиа-машина в Украине будет разгонять тезисы с обвинениями в адрес официального Киева.
И напоследок. После сегодняшнего заявления Плотницкого, представляется, что главной задачей со стороны СБУ, а также профильного комитета ВР, является неотложная проверка "постпреда" Савченко на предмет государственной измены, а также возможного разглашения государственной тайны главарям "ДНР"-"ЛНР".
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