Наталья Непряхина

РБК-Украина



Вчера парламент принял в первом чтении изменения в Налоговый кодекс, которые повлияют на доходную часть государственного бюджета. Депутатами одобрен пересмотр ставок акцизного налога, рентных платежей, введение бюджетной дотации для сельхозпроизводителей вместо спецрежима по НДС. Кроме того, изменен порядок администрирования розничного акциза на топливо. И это лишь часть пакета законодательных правок в кодекс.

Уже завтра – 8 декабря – депутаты планируют принять изменения во втором чтении, а также приступить к рассмотрению масштабных изменений всей налоговой сферы. В числе этих изменений - введение системы блокирования налоговых накладных, передача баз данных из Государственной фискальной службы в Минфин, ликвидация налоговой милиции.

Минус налоговая милиция



Два дня в парламентском комитете по вопросам налоговой и таможенной политики шли дискуссии относительно пакета налоговых правок, предложенных правительством. Законопроект №5368, направленный на улучшение инвестиционного климата, последние две недели дорабатывался в рабочих группах вместе с депутатами, Минфином и бизнесом. В правительстве его называют «антикоррупционным». Нормы этого документа предполагают передачу баз данных от ГФС в Минфин, возвращение к практике возмещения НДС на основании единого реестра, налоговые каникулы для ново созданных предприятий, возможность ускоренной амортизации оборудования, а также ликвидацию налоговой милиции.

Правда, стоит оговориться, что одномоментно ликвидировать налоговую милицию не выйдет. Она будет упразднена только после создания Службы финансовых расследований (СФР). Соответствующий законопроект уже проходит согласование и пока «застрял» в Минюсте. «Мы про Минюст слышим уже какую неделю. Неужели ему нельзя дать пинка, чтобы этот процесс ускорить?» - иронизирует член комитета Татьяна Острикова («Самопомич»). Впрочем, как заявлял в интервью РБК-Украина замминистра финансов Евгений Капинус, в министерстве рассчитывают на то, что документ правительству все уже удастся внести в парламент до нового года. Если он будет принят, то через полгода новая, демилитаризированная СФР, сможет начать свою работу.

Глобальные изменения в налоговом законопроекте произошли с новой системой блокирования налоговых накладных. Ее цель – прекратить схемный «вброс» налогового кредита в систему. Комитет настоял на том, чтобы блокировка происходила автоматически, на основании критериев риска. Таким образом, исключается «ручное» управление. В течение 5 дней у бизнеса будет возможность доказать «правомерность» накладной. Для этого на центральном уровне будет создана специальная комиссия, которая и будет принимать решения о разблокировке накладной. Если выводы комиссии будут не в пользу предприятия, то бизнес может идти в суд.

Сами критерии еще должен утвердить Минфин, но, по предварительным данным, блокироваться не должны накладные производителей, а также суммы до 1 млн грн. Подобная система с весны этого года работает в Киеве. По информации РБК-Украина, благодаря этой системе сбор НДС увеличился на 2,7 млрд грн. Из заблокированных на 1,4 млрд грн накладных, львиная доля сумм оказалась «дутой». Доказательства в налоговые органы плательщики предоставили лишь на 290 млн грн. «Механизм, который сейчас прописан в законопроекте, вызывает опасения. Мы блокируем накладные, но механизм не предполагает анализа только на основании критериев риска, - отмечает первый замглавы комитет Андрей Журжий («Самопомич»). – Я переживаю, что «живые» предприятия станут в очередь на подтверждение. Поэтому я бы предлагал вводить систему, как в Киеве: система отбирает, а налоговики - анализируют».

Опасения у ряда депутатов вызывает и передача баз данных в Минфин. «Никто так и не сказал, что с ними (базами – ред.) будет, куда их передают? А что делать, если госпредприятия (будет создано для управления базами. – РБК-Украина) не будет? А будут ли гарантии, что удастся избежать злоупотреблений? Не будет ли сбоев?» - задается вопросами член комитета Андрей Антонищак (БПП). Согласно законопроекту, Минфин будет лишь администратором, наполнять же базы по-прежнему будет ГФС. Острикова считает, что ГФС должна лишится всех прав, а работать с базами исключительно после идентификации электронным ключом: «Пока этого нет – это половинчатый шаг, но необходимый».

Законопроект №5368 был рекомендован комитетом к принятию в первом чтении и в целом. И уже завтра – 8 декабря, уверена глава комитета Нина Южанина (БПП), он будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал.

Плюс ставки акцизов



Наибольшее же количество споров среди депутатов вызвал законопроект №5132. В нем пересматриваются ставки налогов, и тем самым он влияет на доходную часть казны, поэтому его рассмотрение необходимо до утверждения проекта бюджета – 2017. Вчера документ был утвержден в первом чтении, за него проголосовало 229 депутатов. Второе чтение планирует также в четверг. Но это, скорее формальность, так как в основе – рекомендации профильного комитета.

Их суть в следующем. Ставка акциза на пиво в следующем году вырастет на уровень инфляции - 12% - до 2,78 грн/л. До голосования Минфин настаивал на росте в 20%. «Наши аргументы были услышаны и мы признательны комитету за это, - рассказывает генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко. - Наши аргументы были объективны: в прошлом году пивовары больше остальных пострадали от неравномерного повышения ставок на 100%. И в 2016 году наша отрасль, первой и единственной среди других подакцизных отраслей, вышла на ставки закрепленные в Директиве ЕС. Более того, даже при повышении ставок на уровень инфляции, наш акциз, фактически, выходит на уровень Германии. Так что в нашем случае нет смысла продолжать гармонизировать ставки, и, соответственно, скачкообразно повышать акциз. Особенно в свете того, что с 2008 года производство пива в Украине упало почти вдвое».

По данным «Укрпива», если в 2008 году объем производства составлял 320 млн дал, то в 2016 году, по прогнозному расчету – 177 млн дал. Убытки первой тройки производителей в 2015 году составили почти 990 млн грн. «При более высоком повышении акциза произойдет еще большее падение производства. Разница поступлений при повышении акциза на 20% и 12% составит около 100 млн гривен, что в случае с поднятием акциза на уровень инфляции компенсируется другими налогами - НДС, налогом на прибыль, НДФЛ, ЕСВ, уплата которых будет больше за счет объема реализуемой продукции», - добавляет и.о. генерального директора «САН ИнБев Украина» Денис Хренов.

По словам генерального секретаря Европейской ассоциации пивоваров Пьера-Оливера Бержерона, с 1 января 2016 года Украина уже вышла на минимальную ставку акциза для пива, в отличие от других подакцизных товаров. Но каждая страна может устанавливать ставку и выше, а Брюссель не может диктовать Киеву, какую ставку установить, европейские бюрократы могут лишь регламентировать нижний предел. Точно так же действовали Болгария и Румыния - они взяли переходный период и в течение нескольких лет достигли минимального значения акциза, уточняет он. «Я бы посоветовал обратить внимание на пример Румынии. Несколько лет назад производителей пива, которых и без того было немного, задавили акцизом. Пивовары не справлялись с налоговой нагрузкой, что стало причиной падения внутреннего производства и роста количества импортного товара. Несмотря на сопротивление со стороны МВФ и Всемирного банка, румынское правительство понизило акциз, что помогло стабилизировать отрасль. Более того, впоследствии МВФ одобрил такие действия», - рассказывает Бержерон.

На 12% повысятся ставки акциза и для производителей вина, и слабоалкогольных напитков. Более существенно – до 20% - вырастет акциз на спирт и составит 126,96 грн/1 л 100%-го спирта. Здесь позиции Минфина и комитета в окончательной версии совпали, хотя изначально депутаты все же предлагали ограничится индексацией. Глава ассоциации "Укрводка" Владимир Остапюк считает это решение убийственным для рынка, так как в алкогольной отрасли самая низкая фискальная отдача от акцизного налога среди всех подакцизных товаров. Но, при этом, самый высокий процент «теневого рынка» – 50%. Например, в 2014 году ставки на ликероводочные изделия (ЛВИ) увеличились на 42,5%, а поступления упали на 3%. В 2016 году нагрузка выросла на 50%, а Минфин рассчитывает получить на 4,5% больше поступлений, чем годом ранее.

«Из года в год специалисты Минфина прогнозируют небывалый рост поступлений от акцизного налога по ЛВИ при их значительном увеличении. И каждый год эти специалисты ошибаются. При этом, на сколько бы не увеличивали ставку, поступления в бюджет держаться на уровне 5,3-5,7 млрд грн, - поясняет Остапюк. - К сожалению, это решение будет иметь исключительно негативные последствия. За период 2010- 2015 год объемы легального производства сократились на 66,5%. И 2016 год мы планируем закончить с объемом производства на 20% менше. Растет только рынок фальсификата. Украина мечется в поисках инвесторов, декларирует ослабление налоговых обязательств, и при этом фактически убивает местных производителей. В нынешнем году в несколько раз сократилось количество лицензий на производства алкоголя, такими темпами в 2017 году их может совсем не быть, а рынок полностью уйдет «в тень»».

Не в восторге от принятого решения и производители табачной продукции, для которых ставки акциза также были повышены. В первом чтении проголосован рост специфической ставки на 40%, адвалор остался прежним – 12%, хотя изначально Минфин предлагал ее увеличить до 42-44% и 15% соответственно. «В сентябре мы пришли с предложением повысить ставку на 20%, это больше, чем инфляция. В итоге получили 40%, хотя это и лучше, чем изначально прописанные в законопроекте. Минфин заблуждается, говоря о том, что рынок растет. Растет контрабанда и отток в Европу "теневых" сигарет. Украина одна из лидеров по поставкам в ЕС контрабандных сигарет, а штрафы платит производитель», - рассказывает директор отдела корпоративных вопросов и коммуникаций JTI Украина Александр Когут. По его словам, даже внутри страны уже можно говорить о тенденциях роста теневого сектора – до 10%, хотя ранее этот показатель только падал. Речь идет о прифронтовых областях, где в рознице нелегально продаются контрафактные сигареты происхождением из самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также контрабанда. ««Хамадей» (фабрика в Донецке. – РБК-Украина) никто ж не закрыл, что они там выпускают мы можем только догадываться. Такие сигареты вдвое дешевле, чем легальные», - отмечает Когут.

Стоимость сигарет в рознице вырастет в среднем на 4,5-5 гривен – до более 12 гривен за пачку. Директор по корпоративным связям Филип Моррис Украина Наталья Бондаренко добавляет, что следствием принятых изменений станет увеличение минимального акцизного налога на 3,42 грн с пачки. С пачки сигарет стоимостью 25 гривен гарантированно будет уплачено в бюджет почти 12 гривен налогов. «Зато депутаты высказались против повышения адвалора. Эти попытки возникают каждый год, как попытка перераспределить рынок в пользу одного производителя», - говорит она.

Директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в Украине, Молдове и странах Кавказа Олег Стрекаль, чья компания систематически выступала за повышение адвалора, считает, что конкуренты смогут сэкономить 3 млрд гривен: «Им снизили ставку, им просто подарили 3 млрд грн. Хотя повышение адвалора сбалансировало бы налоговую нагрузку на разные ценовые сегменты».

Кроме того, согласно законопроекту, были снижены ставки ренты на добычу нефти и конденсата с 45% и 21% (в зависимости о глубины залежей) до 29% и 14% соответственно. Также депутаты сделали первый шаг к увеличению объемов добычи газа. С новых скважин, где бурение начнется с 1 января 2017 года, рынок будет платить ренту по ставке 12% вне зависимости от глубины залежей.

Несмотря на сопротивление Ассоциации городов, комитет поменял принципы взимания розничного акцизного налога при реализации топлива. Если сейчас доходы получали населенные пункты, где физически находятся заправки, то теперь эти поступления будут распределяться через Киев. Цена вопроса – 7 млрд грн.

Также был утвержден порядок распределения бюджетной дотации для сельхозпроизводителей, который вводится вместо спецрежима по НДС. В 2017-2021 годах ежегодный объем помощи должен быть не менее 1% от выпуска продукции в сельском хозяйстве. В следующем году речь идет о более 4 млрд гривен прямой поддержки из госбюджета, которую получат сельхозпроизводители, у которых доля реализации собственной продукции составляет 75% или превышает ее. При этом с 2019 года 20% от суммы дотации должно идти на закупку техники и оборудования у отечественных производителей. В 2017-2018 годах этот показатель составит 10% и 15% соответственно. Помощь получат производители овощей, фруктов, ягод, сельхозпредприятия, которые занимаются разведением птицы, крупного рогатого скота, свиней, коней, переработкой мяса и молока. Еще 2,3 млрд грн помощи будет распределять напрямую МинАПК.



