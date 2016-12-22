Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Налоговый пакет: акцизы, добыча газа, НДС и другие депутатские нововведения

10:34 07.12.2016 |

Экономика

Наталья Непряхина
РБК-Украина

Вчера парламент принял в первом чтении изменения в Налоговый кодекс, которые повлияют на доходную часть государственного бюджета. Депутатами одобрен пересмотр ставок акцизного налога, рентных платежей, введение бюджетной дотации для сельхозпроизводителей вместо спецрежима по НДС. Кроме того, изменен порядок администрирования розничного акциза на топливо. И это лишь часть пакета законодательных правок в кодекс.

Уже завтра – 8 декабря – депутаты планируют принять изменения во втором чтении, а также приступить к рассмотрению масштабных изменений всей налоговой сферы. В числе этих изменений - введение системы блокирования налоговых накладных, передача баз данных из Государственной фискальной службы в Минфин, ликвидация налоговой милиции.

Минус налоговая милиция

Два дня в парламентском комитете по вопросам налоговой и таможенной политики шли дискуссии относительно пакета налоговых правок, предложенных правительством. Законопроект №5368, направленный на улучшение инвестиционного климата, последние две недели дорабатывался в рабочих группах вместе с депутатами, Минфином и бизнесом. В правительстве его называют «антикоррупционным». Нормы этого документа предполагают передачу баз данных от ГФС в Минфин, возвращение к практике возмещения НДС на основании единого реестра, налоговые каникулы для ново созданных предприятий, возможность ускоренной амортизации оборудования, а также ликвидацию налоговой милиции.

Правда, стоит оговориться, что одномоментно ликвидировать налоговую милицию не выйдет. Она будет упразднена только после создания Службы финансовых расследований (СФР). Соответствующий законопроект уже проходит согласование и пока «застрял» в Минюсте. «Мы про Минюст слышим уже какую неделю. Неужели ему нельзя дать пинка, чтобы этот процесс ускорить?» - иронизирует член комитета Татьяна Острикова («Самопомич»). Впрочем, как заявлял в интервью РБК-Украина замминистра финансов Евгений Капинус, в министерстве рассчитывают на то, что документ правительству все уже удастся внести в парламент до нового года. Если он будет принят, то через полгода новая, демилитаризированная СФР, сможет начать свою работу.

Глобальные изменения в налоговом законопроекте произошли с новой системой блокирования налоговых накладных. Ее цель – прекратить схемный «вброс» налогового кредита в систему. Комитет настоял на том, чтобы блокировка происходила автоматически, на основании критериев риска. Таким образом, исключается «ручное» управление. В течение 5 дней у бизнеса будет возможность доказать «правомерность» накладной. Для этого на центральном уровне будет создана специальная комиссия, которая и будет принимать решения о разблокировке накладной. Если выводы комиссии будут не в пользу предприятия, то бизнес может идти в суд.

Сами критерии еще должен утвердить Минфин, но, по предварительным данным, блокироваться не должны накладные производителей, а также суммы до 1 млн грн. Подобная система с весны этого года работает в Киеве. По информации РБК-Украина, благодаря этой системе сбор НДС увеличился на 2,7 млрд грн. Из заблокированных на 1,4 млрд грн накладных, львиная доля сумм оказалась «дутой». Доказательства в налоговые органы плательщики предоставили лишь на 290 млн грн. «Механизм, который сейчас прописан в законопроекте, вызывает опасения. Мы блокируем накладные, но механизм не предполагает анализа только на основании критериев риска, - отмечает первый замглавы комитет Андрей Журжий («Самопомич»). – Я переживаю, что «живые» предприятия станут в очередь на подтверждение. Поэтому я бы предлагал вводить систему, как в Киеве: система отбирает, а налоговики - анализируют».

Опасения у ряда депутатов вызывает и передача баз данных в Минфин. «Никто так и не сказал, что с ними (базами – ред.) будет, куда их передают? А что делать, если госпредприятия (будет создано для управления базами. – РБК-Украина) не будет? А будут ли гарантии, что удастся избежать злоупотреблений? Не будет ли сбоев?» - задается вопросами член комитета Андрей Антонищак (БПП). Согласно законопроекту, Минфин будет лишь администратором, наполнять же базы по-прежнему будет ГФС. Острикова считает, что ГФС должна лишится всех прав, а работать с базами исключительно после идентификации электронным ключом: «Пока этого нет – это половинчатый шаг, но необходимый».

Законопроект №5368 был рекомендован комитетом к принятию в первом чтении и в целом. И уже завтра – 8 декабря, уверена глава комитета Нина Южанина (БПП), он будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал.

Плюс ставки акцизов

Наибольшее же количество споров среди депутатов вызвал законопроект №5132. В нем пересматриваются ставки налогов, и тем самым он влияет на доходную часть казны, поэтому его рассмотрение необходимо до утверждения проекта бюджета – 2017. Вчера документ был утвержден в первом чтении, за него проголосовало 229 депутатов. Второе чтение планирует также в четверг. Но это, скорее формальность, так как в основе – рекомендации профильного комитета.

Их суть в следующем. Ставка акциза на пиво в следующем году вырастет на уровень инфляции - 12% - до 2,78 грн/л. До голосования Минфин настаивал на росте в 20%. «Наши аргументы были услышаны и мы признательны комитету за это, - рассказывает генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко. - Наши аргументы были объективны: в прошлом году пивовары больше остальных пострадали от неравномерного повышения ставок на 100%. И в 2016 году наша отрасль, первой и единственной среди других подакцизных отраслей, вышла на ставки закрепленные в Директиве ЕС. Более того, даже при повышении ставок на уровень инфляции, наш акциз, фактически, выходит на уровень Германии. Так что в нашем случае нет смысла продолжать гармонизировать ставки, и, соответственно, скачкообразно повышать акциз. Особенно в свете того, что с 2008 года производство пива в Украине упало почти вдвое».

По данным «Укрпива», если в 2008 году объем производства составлял 320 млн дал, то в 2016 году, по прогнозному расчету – 177 млн дал. Убытки первой тройки производителей в 2015 году составили почти 990 млн грн. «При более высоком повышении акциза произойдет еще большее падение производства.  Разница поступлений при повышении акциза на 20% и 12% составит около 100 млн гривен, что в случае с поднятием акциза на уровень инфляции компенсируется другими налогами - НДС, налогом на прибыль, НДФЛ, ЕСВ, уплата которых будет больше за счет объема реализуемой продукции», - добавляет и.о. генерального директора «САН ИнБев Украина» Денис Хренов.

Налоговый пакет: акцизы, добыча газа, НДС и другие депутатские нововведения

 

По словам генерального секретаря Европейской ассоциации пивоваров Пьера-Оливера Бержерона, с 1 января 2016 года Украина уже вышла на минимальную ставку акциза для пива, в отличие от других подакцизных товаров. Но каждая страна может устанавливать ставку и выше, а Брюссель не может диктовать Киеву, какую ставку установить, европейские бюрократы могут лишь регламентировать нижний предел. Точно так же действовали Болгария и Румыния - они взяли переходный период и в течение нескольких лет достигли минимального значения акциза, уточняет он. «Я бы посоветовал обратить внимание на пример Румынии. Несколько лет назад производителей пива, которых и без того было немного, задавили акцизом. Пивовары не справлялись с налоговой нагрузкой, что стало причиной падения внутреннего производства и роста количества импортного товара. Несмотря на сопротивление со стороны МВФ и Всемирного банка, румынское правительство понизило акциз, что помогло стабилизировать отрасль. Более того, впоследствии МВФ одобрил такие действия», - рассказывает Бержерон.

На 12% повысятся ставки акциза и для производителей вина, и слабоалкогольных напитков. Более существенно – до 20% - вырастет акциз на спирт и составит 126,96 грн/1 л 100%-го спирта. Здесь позиции Минфина и комитета в окончательной версии совпали, хотя изначально депутаты все же предлагали ограничится индексацией. Глава ассоциации "Укрводка" Владимир Остапюк считает это решение убийственным для рынка, так как в алкогольной отрасли самая низкая фискальная отдача от акцизного налога среди всех подакцизных товаров. Но, при этом, самый высокий процент «теневого рынка» – 50%. Например, в 2014 году ставки на ликероводочные изделия (ЛВИ) увеличились на 42,5%, а поступления упали на 3%. В 2016 году нагрузка выросла на 50%, а Минфин рассчитывает получить на 4,5% больше поступлений, чем годом ранее.

«Из года в год специалисты Минфина прогнозируют небывалый рост поступлений от акцизного налога по ЛВИ при их значительном увеличении. И каждый год эти специалисты ошибаются. При этом, на сколько бы не увеличивали ставку, поступления в бюджет держаться на уровне 5,3-5,7 млрд грн, - поясняет Остапюк. -  К сожалению, это решение будет иметь исключительно негативные последствия. За период 2010- 2015 год объемы легального производства сократились на 66,5%. И 2016 год мы планируем закончить с объемом производства на 20% менше. Растет только рынок фальсификата. Украина мечется в поисках инвесторов, декларирует ослабление налоговых обязательств, и при этом фактически убивает местных производителей. В нынешнем году в несколько раз сократилось количество лицензий на производства алкоголя, такими темпами в 2017 году их может совсем не быть, а рынок полностью уйдет «в тень»».

Не в восторге от принятого решения и производители табачной продукции, для которых ставки акциза также были повышены. В первом чтении проголосован рост специфической ставки на 40%, адвалор остался прежним – 12%, хотя изначально Минфин предлагал ее увеличить до 42-44% и 15% соответственно. «В сентябре мы пришли с предложением повысить ставку на 20%, это больше, чем инфляция. В итоге получили 40%, хотя это и лучше, чем изначально прописанные в законопроекте. Минфин заблуждается, говоря о том, что рынок растет. Растет контрабанда и отток в Европу "теневых" сигарет. Украина одна из лидеров по поставкам в ЕС контрабандных сигарет, а штрафы платит производитель», - рассказывает директор отдела корпоративных вопросов и коммуникаций JTI Украина Александр Когут. По его словам, даже внутри страны уже можно говорить о тенденциях роста теневого сектора – до 10%, хотя ранее этот показатель только падал. Речь идет о прифронтовых областях, где в рознице нелегально продаются контрафактные сигареты происхождением из самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также контрабанда. ««Хамадей» (фабрика в Донецке. – РБК-Украина) никто ж не закрыл, что они там выпускают мы можем только догадываться. Такие сигареты вдвое дешевле, чем легальные», - отмечает Когут.

Стоимость сигарет в рознице вырастет в среднем на 4,5-5 гривен – до более 12 гривен за пачку. Директор по корпоративным связям Филип Моррис Украина Наталья Бондаренко добавляет, что следствием принятых изменений станет увеличение минимального акцизного налога на 3,42 грн с пачки. С пачки сигарет стоимостью 25 гривен гарантированно будет уплачено в бюджет почти 12 гривен налогов. «Зато депутаты высказались против повышения адвалора. Эти попытки возникают каждый год, как попытка перераспределить рынок в пользу одного производителя», - говорит она.

Директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в Украине, Молдове и странах Кавказа Олег Стрекаль, чья компания систематически выступала за повышение адвалора, считает, что конкуренты смогут сэкономить 3 млрд гривен: «Им снизили ставку, им просто подарили 3 млрд грн. Хотя повышение адвалора сбалансировало бы налоговую нагрузку на разные ценовые сегменты».

Налоговый пакет: акцизы, добыча газа, НДС и другие депутатские нововведения
 
В итоге рост и добыча

Кроме того, согласно законопроекту, были снижены ставки ренты на добычу нефти и конденсата с 45% и 21% (в зависимости о глубины залежей) до 29% и 14% соответственно. Также депутаты сделали первый шаг к увеличению объемов добычи газа. С новых скважин, где бурение начнется с 1 января 2017 года, рынок будет платить ренту по ставке 12% вне зависимости от глубины залежей.

Несмотря на сопротивление Ассоциации городов, комитет поменял принципы взимания розничного акцизного налога при реализации топлива. Если сейчас доходы получали населенные пункты, где физически находятся заправки, то теперь эти поступления будут распределяться через Киев.  Цена вопроса – 7 млрд грн.

Также был утвержден порядок распределения бюджетной дотации для сельхозпроизводителей, который вводится вместо спецрежима по НДС. В 2017-2021 годах ежегодный объем помощи должен быть не менее 1% от выпуска продукции в сельском хозяйстве. В следующем году речь идет о более 4 млрд гривен прямой поддержки из госбюджета, которую получат сельхозпроизводители, у которых доля реализации собственной продукции составляет 75% или превышает ее. При этом с 2019 года 20% от суммы дотации должно идти на закупку техники и оборудования у отечественных производителей. В 2017-2018 годах этот показатель составит 10% и 15% соответственно. Помощь получат производители овощей, фруктов, ягод, сельхозпредприятия, которые занимаются разведением птицы, крупного рогатого скота, свиней, коней, переработкой мяса и молока.  Еще 2,3 млрд грн помощи будет распределять напрямую МинАПК.
 

ПО РУБРИКАМ

14:39 Опе­ра­тив­ное со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны

13:54 При­ват­банк пла­ни­ру­ет со­сре­до­то­чить ра­бо­ту на гос­фи­нан­сах

13:48 НБУ ку­пил $28,4 млн на аук­ци­оне в чет­верг по 26,28 UAH/USD

13:23 При­ват­банк на­де­ет­ся на ре­струк­ту­ри­за­цию кре­ди­тов быв­ши­ми ак­ци­о­не­ра­ми фин­учре­жде­ния

13:19 Бир­жи АТР в ос­нов­ном сни­зи­лись вслед за фон­до­вы­ми пло­щад­ка­ми США

13:02 Пред­прав­ле­ния При­ват­бан­ка Шла­пак за сни­же­ние про­цент­ных ста­вок по де­по­зи­там

12:47 При­ват­банк пе­ре­вел свои ев­ро­об­ли­га­ции в ка­пи­тал

12:21 Мин­фин не пла­ни­ру­ет раз­ме­щать го­соб­ли­га­ции в ин­ва­лю­те в 1-м квар­та­ле 2017

11:32 В ко­ман­ду При­ватБан­ка вой­дут Дуб­ро­вин, Па­ха­чук, Бе­реж­ной - ис­точ­ник

11:29 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 22 де­каб­ря

11:11 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 21 де­каб­ря

10:51 Вла­сти Ита­лии го­то­вят­ся спа­сать ста­рей­ший в ми­ре банк - WSJ

10:28 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по ва­лют­ным СВОП по­вы­сил­ся до 14,56% 21 де­каб­ря

10:15 21 де­каб­ря объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $24,4 млн до $115,3 млн

08:38 Зо­ло­то де­ше­ве­ет на ожи­да­ни­ях ро­ста ста­вок ми­ро­вых цен­тро­бан­ков

• дальше…

14:58 Ав­то­газ по­сте­пен­но де­ше­ве­ет

13:58 Бу­ду­щий пен­си­о­нер бу­дет сам опре­де­лять вре­мя вы­хо­да на пен­сию – ми­нистр соц­по­ли­ти­ки

13:16 Це­ны на нефть сла­бо опус­ка­ют­ся, Brent тор­гу­ет­ся у $54,36 за бар­рель

12:58 Де­пу­та­ты одоб­ри­ли раз­ви­тие транс­порт­но­го ко­ри­до­ра в об­ход Рос­сии

12:42 Ра­да на по­сто­ян­ной ос­но­ве сни­зи­ла в 1,8 ра­за ко­эф­фи­ци­ент "зе­ле­но­го тарифа" для сол­неч­ных элекс­тро­стан­ций бо­лее 10 МВт

10:43 В ян­ва­ре-но­яб­ре объ­ем строй­ра­бот уве­ли­чил­ся на 14,1% до 59,3 млрд гри­вен

08:38 Зо­ло­то де­ше­ве­ет на ожи­да­ни­ях ро­ста ста­вок ми­ро­вых цен­тро­бан­ков

07:52 Нефть рас­тет на ожи­да­ни­ях со­блю­де­ния до­го­во­рен­но­стей о со­кра­ще­нии до­бы­чи

21.12 Со­вет НБУ утвер­дил про­гноз ро­ста меж­ду­на­род­ных ре­зер­вов до $23,1 млрд в 2017 и $27,8 млрд в 2018

21.12 Дол­ла­ро­вые бон­ды Укра­и­ны на мак­си­му­ме за 1,5 ме­ся­ца

• дальше…

14:44 Са­у­дов­ская Ара­вия опе­ре­ди­ла Рос­сию, став круп­ней­шим по­став­щи­ком неф­ти для Ки­тая

11:55 Бег­ство ка­пи­та­лов из Рос­сии со­ста­ви­ло 18,5 млрд дол­ла­ров за три квар­та­ла

10:51 Вла­сти Ита­лии го­то­вят­ся спа­сать ста­рей­ший в ми­ре банк - WSJ

10:04 По­че­му Ки­тай го­то­вит­ся к тор­го­вой войне с За­па­дом?

09:38 В Фин­лян­дии нач­нут экс­пе­ри­мент с без­услов­ным до­хо­дом

09:15 Вла­сти Япо­нии одоб­ри­ли ре­корд­ный во­ен­ный бюд­жет на $44 млрд

09:01 Трамп хо­чет по­ста­вить во гла­ве тор­го­во­го со­ве­та ав­то­ра кни­ги "Смерть из Китая"

21.12 Тур­ция со­гла­си­лась на при­ем кру­из­ных су­дов, ко­то­рые за­хо­дят в пор­ты Кры­ма и Кав­ка­за - Мин­транс РФ

21.12 Рос­сий­ские пред­при­ни­ма­те­ли при­го­то­ви­лись к но­вым труд­но­стям в эко­но­ми­ке

21.12 США и Ка­на­да за­пре­ти­ли бу­ре­ние в Ат­лан­ти­че­ском и Се­вер­ном Ле­до­ви­том оке­ане

20.12 США рас­ши­ри­ли санк­ции про­тив Рос­сии из-за Кры­ма и Дон­бас­са

20.12 Бан­ки Ка­та­ра до­го­ва­ри­ва­ют­ся о со­зда­нии ис­лам­ско­го бан­ка № 3 на Ближ­нем Во­сто­ке

20.12 "Газпром" мо­жет по­те­рять свой круп­ней­ший ак­тив в Тур­ции

20.12 Кол­ле­гия вы­бор­щи­ков из­бра­ла До­наль­да Трам­па пре­зи­ден­том США

19.12 Ге­нассам­блея ООН при­ня­ла ре­зо­лю­цию по Кры­му - пост­пред­ство Укра­и­ны в ООН

• дальше…

20.12 Ки­ев­со­вет обя­за­ли от­ме­нить за­прет на про­да­жу ал­ко­го­ля но­чью

16.12 Про­езд по но­во­му мо­сту через Днепр в Ки­е­ве мо­гут сде­лать плат­ным

14.12 "Ланет" на­ме­рен с 1 ян­ва­ря от­клю­чить те­ле­ка­на­лы круп­ней­ших ме­диа­групп

14.12 НБУ про­гно­зи­ру­ет даль­ней­шее па­де­ние цен на жи­лье в Ки­е­ве

12.12 Ки­ев­со­вет при­нял гор­бюд­жет-2017 с до­хо­да­ми 38,238 млрд гри­вен и рас­хо­да­ми 38,240 млрд гри­вен

12.12 Ки­ев­со­вет при­нял про­грам­му со­ц­эко­но­мраз­ви­тия-2017 с рас­ход­ной ча­стью 10,04 млрд гри­вен

09.12 Про­ект "Воз­душ­но­го экспресса" хо­тят "разморозить"

08.12 Стро­ить жи­лье в Ки­е­ве за по­след­ние 10 лет ста­ло су­ще­ствен­но де­шев­ле – экс­перт

08.12 Укра­и­на по­лу­чи­ла ми­ро­вую пре­мию Open Government Awards 2016 за си­сте­му ProZorro

06.12 Ки­ев пла­ни­ру­ет к 2025г по­стро­ить мет­ро на Тро­е­щи­ну сто­и­мо­стью 31,6 млрд грн

06.12 Ки­ев­ские за­строй­щи­ки под­хва­ти­ли ини­ци­а­ти­ву сво­их кол­лег из при­го­ро­да, и пред­ла­га­ют про­грам­мы trade-in

02.12 Эко­но­ми­че­ский кри­зис, а глав­ное, по­вы­ше­ние цен на энер­го­но­си­те­ли, за­мет­но из­ме­ни­ли струк­ту­ру спро­са на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

02.12 В Гло­баль­ном ин­дек­се ми­ли­та­ри­за­ции Укра­и­на за­ня­ла 15 ме­сто из 152

01.12 В Ки­е­ве мо­жет по­явить­ся ка­нат­ная до­ро­га

29.11 Суд от­ме­нил ре­ше­ние Ки­ев­со­ве­та о за­пре­те ре­а­ли­за­ции ал­ко­го­ля в МАФах

• дальше…

14:12 Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

21.12 275 го­ло­сов за за­кон о гос­бюд­же­те на 2017 год по­лу­чи­лись бла­го­да­ря до­го­во­рен­но­стям с Ляш­ко и Ко­ло­мой­ским

21.12 Бюд­жет­ная ночь: Что те­перь Ти­мо­шен­ко рас­ска­жет о сво­ей друж­бе с "Оппоблоком"

21.12 Ра­да при­ня­ла за­кон о ли­бе­ра­ли­за­ции На­ло­го­во­го ко­дек­са

20.12 США рас­ши­ри­ли санк­ции про­тив Рос­сии из-за Кры­ма и Дон­бас­са

20.12 Кон­курс­ная ко­мис­сия из­бра­ла одес­ским гу­бер­на­то­ром Сте­па­но­ва

20.12 Гон­та­ре­ва ви­дит связь меж­ду про­слу­ши­ва­ни­ем ее за­ме­сти­те­ля Рож­ко­вой и на­цио­на­ли­за­ци­ей При­ват­бан­ка

19.12 Ге­нассам­блея ООН при­ня­ла ре­зо­лю­цию по Кры­му - пост­пред­ство Укра­и­ны в ООН

19.12 Охен­дов­ско­му вру­чи­ли хо­да­тай­ства об из­бра­нии ме­ры пре­се­че­ния в ви­де за­ло­га и от­стра­не­нии от долж­но­сти - адво­кат

16.12 Пра­ви­тель­ство Ни­дер­лан­дов одоб­ри­ло про­ект ас­со­ци­а­ции Укра­и­на-ЕС

15.12 Ли­де­ры ЕС до­го­во­ри­лись с Ни­дер­лан­да­ми о со­гла­ше­нии с Укра­и­ной

15.12 Ни­че­го пло­хо­го в пе­ре­но­се Ев­ро­пар­ла­мен­том рас­смот­ре­ния "безвиза" для Укра­и­ны нет - экс­пер­ты

15.12 Ев­ро­пар­ла­мент пе­ре­нес рас­смот­ре­ние "безвиза" для Укра­и­ны на ап­рель

15.12 Укра­и­на и Гру­зия пре­одо­ле­ли еще один этап на пу­ти к от­мене виз с ЕС

14.12 Как шесть ми­ни­стров друг за дру­гом окон­фу­зи­лись

• дальше…

14:21 В Volvo при­ду­ма­ли для мо­ло­дых во­ди­те­лей крас­ный ключ

13:37 Рос­сий­ские ха­ке­ры ис­поль­зо­ва­ли ком­пью­тер­ный ви­рус про­тив укра­ин­ских во­ен­ных, утвер­жда­ют аме­ри­кан­ские экс­пер­ты

11:00 Ха­ке­ры из Рос­сии за­ра­ба­ты­ва­ют до $5 млн в день на ин­тернет-ре­кла­ме

09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

21.12 Nissan, Renault и Mitsubishi вы­пу­стят "дешевый" элек­тро­кар

21.12 LeEco пред­ста­ви­ла на­бор Smart Home Theatre TV для "глупых" теле­ви­зо­ров за $288

21.12 Сред­няя сто­и­мость вве­зен­но­го в Укра­и­ну за 10 мес. лег­ко­во­го ав­то вы­рос­ла на 31%

21.12 Apple не бу­дет ме­нять ак­ку­му­ля­то­ры в на­уш­ни­ках AirPods, по­то­му что их не­воз­мож­но разо­брать и по­чи­нить

21.12 Ком­па­ния Ford за­па­тен­то­ва­ла тех­но­ло­гию про­ри­сов­ки эм­бле­мы на ка­по­те с по­мо­щью теп­ла

20.12 Не­ко­то­рые зап­ча­сти Huawei Mate 9 Porsche Design сто­ят боль­ше, чем флаг­ман­ские смарт­фо­ны

20.12 Как пра­ви­тель­ство СССР раз­ру­ши­ло до­ве­рие к вла­сти

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

20.12 Tesla вве­ла пла­ту за про­стой ав­то­мо­би­лей око­ло уста­но­вок Supercharger

20.12 Lamborghini Aventador по­лу­чил пол­но­управ­ля­е­мое шас­си

20.12 Ми­ни­вэ­ны Chrysler Pacifica с ав­то­пи­ло­том Google вы­едут на ули­цы в 2017 г.

• дальше…

09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

01.12 За­пад­ная куль­ту­ра тру­да гла­за­ми ки­тай­цев: всё очень не­обыч­но

30.11 Как не про­пу­стить мо­мент, ко­гда стресс пе­ре­хо­дит в вы­го­ра­ние

25.11 Ре­цепт укреп­ле­ния свя­зей в кол­лек­ти­ве прост: со­слу­жив­цы долж­ны вме­сте обе­дать

• дальше…
LIBOR, LNG, MasterCard, Баффет, Белоруссия, Газпром, Германия, Греция, ЕС, Израиль, Кипр, Китай, КругманРоджерс, Россия, Рубини, СШАСорос, Стиглиц, ШвейцарияЯпония, акции, биотопливо, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, сланцы, форекс

ТОП-НОВОСТИ

Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно