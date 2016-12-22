Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Хъюг Мингарелли: Нельзя сводить отношения между Украиной и ЕС только к безвизовому режиму и ратификации соглашения об Ассоциации

10:08 06.12.2016 |

Политика

 

Отношения ЕС и Украины, несмотря на пафосные декларации, сложно назвать простыми и безоблачными. В очередной раз отсрочено предоставление безвизового режима, а ратификация соглашения об ассоциации Украина-ЕС уже более полугода находится в подвешенном состоянии из-за нидерландского референдума. Нельзя сбрасывать со счетов и политические настроения граждан в самом Евросоюзе, которые могут привести к власти кандидатов с пророссийской риторикой. Все это ставит новые вызовы перед украинским государством и его дипломатами.

Українські Новини пообщались с главой представительства ЕС Хъюго Мингарелли, чтобы узнать настроения ЕС в теперешних непростых условиях и понять какое место он отводит отношениям с Украиной, и ответы на два ключевых вопроса – сроки предоставления безвизового режима и судьба соглашения об Ассоциации.

Принимая во внимание тот факт, что Европейский Парламент намерен рассмотреть вопрос о предоставлении безвизового режима Украине 18 января 2017 года и, учитывая заявления европейских политиков о том, что Украина выполнила все условия, сколько времени понадобится для того, чтобы завершить все процедурные решения по этому вопросу?

Европейский Союз считает, что Украина выполнила план действий по либерализации визового режима, именно поэтому Европейская Комиссия рекомендовала органам, которые принимают законодательные решения в Европейском Союзе, в частности, Европарламенту и Совету ЕС предоставить Украине безвизовый режим. В настоящее время и Европарламент, и Совет ЕС обсуждают вопрос, который не имеет ничего общего с Украиной, а именно горизонтальный вопрос относительно приостановки безвизового режима. И как только Парламент и Совет достигнут согласия относительно этого механизма, Украина сразу же его получит. Мы все надеемся, что это произойдет в следующие несколько недель. Я не могу сказать ничего более точно.

Можно ли говорить о дополнительных препятствиях из-за выборов, которые предстоят Европе в 2017-м году? Могут ли они негативно повлиять на принятие решения о безвизовом режиме?

Сегодня политическое руководство ЕС говорит, что как только будет достигнуто согласие относительно приостановки безвизового режима, Украина сразу его получит.

Идут ли консультации с Нидерландами относительно ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС? Какая позиция правительства этой страны? Какой может быть компромисс?

Институции Европейского Союза в настоящее время ведут переговоры с органами власти Нидерландов. Они пытаются найти решения, которые позволят премьер-министру Нидерландов получить поддержку парламента, сохраняя при этом интерес Украины. Я допускаю, что возможно будет подписан дополнительный протокол к соглашению об ассоциации, но содержание соглашения в любом случае будет сохранено.

В этот протокол будут включены какие-то особые пункты?

Какие-то конкретные пункты, конечно же, будут, но я не могу сказать какие именно, потому что этот вопрос сейчас обсуждается. Руководство Европейского Союза хотело бы уладить его приблизительно до проведения заседания Европейского Совета 15 декабря в Брюсселе. Безусловно, к этому времени уже должен быть достигнут определенный компромисс. Но в настоящее время этого компромисса нет.

Осенью было обнародовано намерение ЕС увеличить квоты на ряд товаров в рамках зоны свободной торговли. Что от этого стоит ожидать Украине, какой от этого будет финансовый эффект? Какой помощи Украина еще может ожидать от Евросоюза?

Во-первых, Европейская Комиссия внесла в сентябре предложение о дополнительных автономных преференциях. И цель такого предложения заключается в том, чтобы улучшить доступ на рынок Европейского Союза для некоторых украинских промышленных и сельскохозяйственных товаров. Сейчас это предложение обсуждается Советом ЕС, т.е. представителями стран-членов ЕС. Кроме того, мы реализовываем макрофинансовую помощь в размере €1,8 млрд. Второй транш в рамках этой макрофинансовой помощи в размере €600 млн будет предоставлен, как только Верховная Рада примет новый закон об отмене моратория на экспорт необработанной древесины. Мы надеемся, что сможем предоставить этот транш в начале 2017 г. Кроме того, ежегодно у нас работает программа сотрудничества в размере €200 млн. на борьбу с коррупцией, децентрализацию реформирования государственного управления, управление государственными финансами, реформирование энергетического и банковского секторов, развитие малого и среднего бизнеса. Также ежегодно несколько миллионов евро направляются выделяются на помощь пострадавшим от конфликта на Донбассе людям. Также у нас есть программа гуманитарной помощи. В этом году €25 млн направлены на помощь наиболее уязвимым слоям населения на востоке Украины.

Что касается отмены моратория на экспорт древесины, не нанесет ли принятие этого законопроекта существенного ущерба, как украинскому имиджу, так и экологической составляющей?

Конечно, нет. Украина может отменить этот запрет и при этом обеспечить защиту окружающей среды. Целю Европейского Союза, безусловно, не являются такие вещи как вырубка лесов или контрабанда необработанной древесины. К слову, этот запрет противоречит обязательствам, которые взяла на себя Украина в рамках ВТО, и в рамках зоны свободной торговли. Украина может отменить этот запрет, и при этом также ввести мероприятия, которые были бы направлены на защиту окружающей среды.

Существует ряд негативных мнений, что опять Украина идет на уступки, не получая ничего взамен.

Нельзя говорить, что Украина будет идти на какие-то уступки, ничего не получая взамен. Это абсолютно не так. Нельзя сводить отношения между Украиной и ЕС только к паре вопросов как либерализация визового режима и ратификация соглашения об ассоциации. У нас широчайшие взаимоотношения с Украиной, ведется политический диалог, ведется работа по поддержке программы реформ, у нас огромная программа взаимного сотрудничества, которая касается модернизации Украины, принятия современных законов в Украине. ЕС также предоставил Украине миллиарды евро безвозвратной помощи. ЕС расширяет и дает доступ на свои рынки украинским товарам. Поэтому нельзя фокусироваться и сводить эти отношения только к одному-двум вопросам, в которых у нас есть какие-то трудности.

Как Вы оцениваете проведение Украиной антикоррупционных реформ? Можно ли говорить об эффективности созданных на сегодня антикоррупционных органов?

Украинская власть создала все эти новые антикоррупционные органы и это впечатляющий шаг вперед. Теперь необходимо, чтобы уважалась компетенция этих органов, и они получили все необходимые ресурсы: как человеческие, так и необходимое техническое оснащение. Мы постоянно поддерживаем диалог с руководством этих органов – с руководителем НАБУ господином Сытником, с госпожой Корчак из агентства по предотвращению коррупции, с антикоррупционным прокурором Холодницким. И мы пытаемся поспособствовать тому, чтобы эти институты работали свободно и независимо от власти, а также смотрим, каким образом мы могли бы им помочь. Поскольку это новые органы, перед ними стоят большие вызовы. Возьмем агентство по предотвращению коррупции - им необходимо проверить 100 тыс. деклараций. Это огромная задача, и как я могу сказать, смогут ли они сделать это быстро и надлежащим образом? Это огромный объем работы.

Относительно антикоррупционного суда. Ряд заявлений уже звучал о том, что он может быть создан до конца 2017 г. По Вашему мнению, не слишком ли много времени выделено?

Антикоррупционные суды должны быть созданы как можно скорее. Мы постоянно об этом говорим на встречах с украинскими властями, чтобы такие суды были созданы без задержек. Все что могу сказать - это должно быть сделано так скоро, насколько это возможно. Это будет новый инструмент, который будет чрезвычайно важен в борьбе с коррупцией.

Можете ли Вы дать оценку введению системы электронного декларирования? О чем можно говорить, когда мы видим такие огромные суммы наличных средств у украинских чиновников?

Первое, что хочу сказать: мне известно очень мало стран, где бы существовала такая система. И то, что Украина такую систему внедрила - это огромный и впечатляющий шаг, даже если эта система несовершенна. Как и все, мы были шокированы объемами богатства некоторых государственных служащих. И мы надеемся, что те, кто получил это богатство незаконным способом, будут привлечены к ответственности.

Однако, ни один чиновник на сегодняшний день к ответственности привлечен не был.

Насколько я знаю, верификация начинается только сейчас. Основная функция агентства по предотвращению коррупции заключается в том, чтобы провести верификацию. Если возникнут подозрения в том, что имеются случаи коррупции высокого уровня, тогда уже будет соответствующее обращение в НАБУ, и НАБУ будет проводить расследование.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о спецконфискации активов. Насколько он соответствует европейским стандартам. Согласны ли Вы с мнением антикоррупционного парламентского комитета, который видит в нем значительные коррупционные риски.

Я не могу оценить этот закон. Мы знаем о том, что этот законопроект существует, мы его обсуждали с министром юстиции (Павлом) Петренко. Но я не могу ответить, соответствует ли он европейским стандартам. Наши эксперты обсуждают этот вопрос с Минюстом, и мы надеемся, что наши рекомендации и замечания будут учтены.

Следующий вопрос коснется прошедших в США президентских выборов. Насколько избрание Дональда Трампа может повлиять на отношения ЕС и Украины, и на вопрос продления санкций в отношении России.

Не думаю, что избрание нового Президента США может повлиять на отношения Украины и Европейского Союза и на продление санкций Евросоюза против России. Я не вижу взаимосвязи между этими двумя вопросами.

А насколько вероятно продление санкций против России, если не будет значительного прогресса в выполнении "минских договоренностей"?

Позиция Европейского Союза всегда была четкой. Первое, санкции будут сняты только после полного выполнения "минских договоренностей". Второе, 28 стран-членов Европейского Союза занимают единую позицию в отношении продолжения санкций. В следующие несколько недель, до проведения заседания Европейского Совета, этот вопрос будет обсуждаться, но я не могу предвидеть результат этого обсуждения.

Может ли идти речь о каком-либо усилении санкций, учитывая, что никаких значительных результатов по урегулированию вопроса нет?

Все возможно, но как мы можем предугадать решение 28 стран-членов Европейского Союза? Какие-либо спекуляции на эту тему не имеют никакого смысла. До этого времени все 28 стран занимали единую позицию, что санкции необходимо продолжать. Что они решат сейчас - никто не знает.

В этом контексте, победа считающегося пророссийским кандидатом в Президенты Болгарии Румена Раднева может стать препятствием для продления санкций?

Безусловно, если какая-то страна-член Европейского Союза будет выступать против санкций, это будет проблемой. Но я не могу сейчас предугадать, что будет говорить глава государства или правительства на заседании Европейского Совета. Повторюсь, нет никакого смысла спекулировать на эту тему. Некоторые политические лидеры заявляют, что санкции не обязательно являются самым эффективным инструментом, но до этого времени все страны-члены Европейского Союза занимали одну позицию: санкции должны быть продолжены.
По материалам: Українські Новини
 

ПО РУБРИКАМ

15:06 Дол­лар США в чет­верг де­ше­ве­ет к ев­ро и иене в ожи­да­нии ста­ти­сти­ки

14:39 Опе­ра­тив­ное со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны

13:54 При­ват­банк пла­ни­ру­ет со­сре­до­то­чить ра­бо­ту на гос­фи­нан­сах

13:48 НБУ ку­пил $28,4 млн на аук­ци­оне в чет­верг по 26,28 UAH/USD

13:23 При­ват­банк на­де­ет­ся на ре­струк­ту­ри­за­цию кре­ди­тов быв­ши­ми ак­ци­о­не­ра­ми фин­учре­жде­ния

13:19 Бир­жи АТР в ос­нов­ном сни­зи­лись вслед за фон­до­вы­ми пло­щад­ка­ми США

13:02 Пред­прав­ле­ния При­ват­бан­ка Шла­пак за сни­же­ние про­цент­ных ста­вок по де­по­зи­там

12:47 При­ват­банк пе­ре­вел свои ев­ро­об­ли­га­ции в ка­пи­тал

12:21 Мин­фин не пла­ни­ру­ет раз­ме­щать го­соб­ли­га­ции в ин­ва­лю­те в 1-м квар­та­ле 2017

11:32 В ко­ман­ду При­ватБан­ка вой­дут Дуб­ро­вин, Па­ха­чук, Бе­реж­ной - ис­точ­ник

11:29 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 22 де­каб­ря

11:11 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 21 де­каб­ря

10:51 Вла­сти Ита­лии го­то­вят­ся спа­сать ста­рей­ший в ми­ре банк - WSJ

10:28 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по ва­лют­ным СВОП по­вы­сил­ся до 14,56% 21 де­каб­ря

10:15 21 де­каб­ря объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $24,4 млн до $115,3 млн

• дальше…

14:58 Ав­то­газ по­сте­пен­но де­ше­ве­ет

13:58 Бу­ду­щий пен­си­о­нер бу­дет сам опре­де­лять вре­мя вы­хо­да на пен­сию – ми­нистр соц­по­ли­ти­ки

13:16 Це­ны на нефть сла­бо опус­ка­ют­ся, Brent тор­гу­ет­ся у $54,36 за бар­рель

12:58 Де­пу­та­ты одоб­ри­ли раз­ви­тие транс­порт­но­го ко­ри­до­ра в об­ход Рос­сии

12:42 Ра­да на по­сто­ян­ной ос­но­ве сни­зи­ла в 1,8 ра­за ко­эф­фи­ци­ент "зе­ле­но­го тарифа" для сол­неч­ных элекс­тро­стан­ций бо­лее 10 МВт

10:43 В ян­ва­ре-но­яб­ре объ­ем строй­ра­бот уве­ли­чил­ся на 14,1% до 59,3 млрд гри­вен

08:38 Зо­ло­то де­ше­ве­ет на ожи­да­ни­ях ро­ста ста­вок ми­ро­вых цен­тро­бан­ков

07:52 Нефть рас­тет на ожи­да­ни­ях со­блю­де­ния до­го­во­рен­но­стей о со­кра­ще­нии до­бы­чи

21.12 Со­вет НБУ утвер­дил про­гноз ро­ста меж­ду­на­род­ных ре­зер­вов до $23,1 млрд в 2017 и $27,8 млрд в 2018

21.12 Дол­ла­ро­вые бон­ды Укра­и­ны на мак­си­му­ме за 1,5 ме­ся­ца

• дальше…

14:44 Са­у­дов­ская Ара­вия опе­ре­ди­ла Рос­сию, став круп­ней­шим по­став­щи­ком неф­ти для Ки­тая

11:55 Бег­ство ка­пи­та­лов из Рос­сии со­ста­ви­ло 18,5 млрд дол­ла­ров за три квар­та­ла

10:51 Вла­сти Ита­лии го­то­вят­ся спа­сать ста­рей­ший в ми­ре банк - WSJ

10:04 По­че­му Ки­тай го­то­вит­ся к тор­го­вой войне с За­па­дом?

09:38 В Фин­лян­дии нач­нут экс­пе­ри­мент с без­услов­ным до­хо­дом

09:15 Вла­сти Япо­нии одоб­ри­ли ре­корд­ный во­ен­ный бюд­жет на $44 млрд

09:01 Трамп хо­чет по­ста­вить во гла­ве тор­го­во­го со­ве­та ав­то­ра кни­ги "Смерть из Китая"

21.12 Тур­ция со­гла­си­лась на при­ем кру­из­ных су­дов, ко­то­рые за­хо­дят в пор­ты Кры­ма и Кав­ка­за - Мин­транс РФ

21.12 Рос­сий­ские пред­при­ни­ма­те­ли при­го­то­ви­лись к но­вым труд­но­стям в эко­но­ми­ке

21.12 США и Ка­на­да за­пре­ти­ли бу­ре­ние в Ат­лан­ти­че­ском и Се­вер­ном Ле­до­ви­том оке­ане

20.12 США рас­ши­ри­ли санк­ции про­тив Рос­сии из-за Кры­ма и Дон­бас­са

20.12 Бан­ки Ка­та­ра до­го­ва­ри­ва­ют­ся о со­зда­нии ис­лам­ско­го бан­ка № 3 на Ближ­нем Во­сто­ке

20.12 "Газпром" мо­жет по­те­рять свой круп­ней­ший ак­тив в Тур­ции

20.12 Кол­ле­гия вы­бор­щи­ков из­бра­ла До­наль­да Трам­па пре­зи­ден­том США

19.12 Ге­нассам­блея ООН при­ня­ла ре­зо­лю­цию по Кры­му - пост­пред­ство Укра­и­ны в ООН

• дальше…

20.12 Ки­ев­со­вет обя­за­ли от­ме­нить за­прет на про­да­жу ал­ко­го­ля но­чью

16.12 Про­езд по но­во­му мо­сту через Днепр в Ки­е­ве мо­гут сде­лать плат­ным

14.12 "Ланет" на­ме­рен с 1 ян­ва­ря от­клю­чить те­ле­ка­на­лы круп­ней­ших ме­диа­групп

14.12 НБУ про­гно­зи­ру­ет даль­ней­шее па­де­ние цен на жи­лье в Ки­е­ве

12.12 Ки­ев­со­вет при­нял гор­бюд­жет-2017 с до­хо­да­ми 38,238 млрд гри­вен и рас­хо­да­ми 38,240 млрд гри­вен

12.12 Ки­ев­со­вет при­нял про­грам­му со­ц­эко­но­мраз­ви­тия-2017 с рас­ход­ной ча­стью 10,04 млрд гри­вен

09.12 Про­ект "Воз­душ­но­го экспресса" хо­тят "разморозить"

08.12 Стро­ить жи­лье в Ки­е­ве за по­след­ние 10 лет ста­ло су­ще­ствен­но де­шев­ле – экс­перт

08.12 Укра­и­на по­лу­чи­ла ми­ро­вую пре­мию Open Government Awards 2016 за си­сте­му ProZorro

06.12 Ки­ев пла­ни­ру­ет к 2025г по­стро­ить мет­ро на Тро­е­щи­ну сто­и­мо­стью 31,6 млрд грн

06.12 Ки­ев­ские за­строй­щи­ки под­хва­ти­ли ини­ци­а­ти­ву сво­их кол­лег из при­го­ро­да, и пред­ла­га­ют про­грам­мы trade-in

02.12 Эко­но­ми­че­ский кри­зис, а глав­ное, по­вы­ше­ние цен на энер­го­но­си­те­ли, за­мет­но из­ме­ни­ли струк­ту­ру спро­са на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

02.12 В Гло­баль­ном ин­дек­се ми­ли­та­ри­за­ции Укра­и­на за­ня­ла 15 ме­сто из 152

01.12 В Ки­е­ве мо­жет по­явить­ся ка­нат­ная до­ро­га

29.11 Суд от­ме­нил ре­ше­ние Ки­ев­со­ве­та о за­пре­те ре­а­ли­за­ции ал­ко­го­ля в МАФах

• дальше…

14:12 Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

21.12 275 го­ло­сов за за­кон о гос­бюд­же­те на 2017 год по­лу­чи­лись бла­го­да­ря до­го­во­рен­но­стям с Ляш­ко и Ко­ло­мой­ским

21.12 Бюд­жет­ная ночь: Что те­перь Ти­мо­шен­ко рас­ска­жет о сво­ей друж­бе с "Оппоблоком"

21.12 Ра­да при­ня­ла за­кон о ли­бе­ра­ли­за­ции На­ло­го­во­го ко­дек­са

20.12 США рас­ши­ри­ли санк­ции про­тив Рос­сии из-за Кры­ма и Дон­бас­са

20.12 Кон­курс­ная ко­мис­сия из­бра­ла одес­ским гу­бер­на­то­ром Сте­па­но­ва

20.12 Гон­та­ре­ва ви­дит связь меж­ду про­слу­ши­ва­ни­ем ее за­ме­сти­те­ля Рож­ко­вой и на­цио­на­ли­за­ци­ей При­ват­бан­ка

19.12 Ге­нассам­блея ООН при­ня­ла ре­зо­лю­цию по Кры­му - пост­пред­ство Укра­и­ны в ООН

19.12 Охен­дов­ско­му вру­чи­ли хо­да­тай­ства об из­бра­нии ме­ры пре­се­че­ния в ви­де за­ло­га и от­стра­не­нии от долж­но­сти - адво­кат

16.12 Пра­ви­тель­ство Ни­дер­лан­дов одоб­ри­ло про­ект ас­со­ци­а­ции Укра­и­на-ЕС

15.12 Ли­де­ры ЕС до­го­во­ри­лись с Ни­дер­лан­да­ми о со­гла­ше­нии с Укра­и­ной

15.12 Ни­че­го пло­хо­го в пе­ре­но­се Ев­ро­пар­ла­мен­том рас­смот­ре­ния "безвиза" для Укра­и­ны нет - экс­пер­ты

15.12 Ев­ро­пар­ла­мент пе­ре­нес рас­смот­ре­ние "безвиза" для Укра­и­ны на ап­рель

15.12 Укра­и­на и Гру­зия пре­одо­ле­ли еще один этап на пу­ти к от­мене виз с ЕС

14.12 Как шесть ми­ни­стров друг за дру­гом окон­фу­зи­лись

• дальше…

14:21 В Volvo при­ду­ма­ли для мо­ло­дых во­ди­те­лей крас­ный ключ

13:37 Рос­сий­ские ха­ке­ры ис­поль­зо­ва­ли ком­пью­тер­ный ви­рус про­тив укра­ин­ских во­ен­ных, утвер­жда­ют аме­ри­кан­ские экс­пер­ты

11:00 Ха­ке­ры из Рос­сии за­ра­ба­ты­ва­ют до $5 млн в день на ин­тернет-ре­кла­ме

09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

21.12 Nissan, Renault и Mitsubishi вы­пу­стят "дешевый" элек­тро­кар

21.12 LeEco пред­ста­ви­ла на­бор Smart Home Theatre TV для "глупых" теле­ви­зо­ров за $288

21.12 Сред­няя сто­и­мость вве­зен­но­го в Укра­и­ну за 10 мес. лег­ко­во­го ав­то вы­рос­ла на 31%

21.12 Apple не бу­дет ме­нять ак­ку­му­ля­то­ры в на­уш­ни­ках AirPods, по­то­му что их не­воз­мож­но разо­брать и по­чи­нить

21.12 Ком­па­ния Ford за­па­тен­то­ва­ла тех­но­ло­гию про­ри­сов­ки эм­бле­мы на ка­по­те с по­мо­щью теп­ла

20.12 Не­ко­то­рые зап­ча­сти Huawei Mate 9 Porsche Design сто­ят боль­ше, чем флаг­ман­ские смарт­фо­ны

20.12 Как пра­ви­тель­ство СССР раз­ру­ши­ло до­ве­рие к вла­сти

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

20.12 Tesla вве­ла пла­ту за про­стой ав­то­мо­би­лей око­ло уста­но­вок Supercharger

20.12 Lamborghini Aventador по­лу­чил пол­но­управ­ля­е­мое шас­си

20.12 Ми­ни­вэ­ны Chrysler Pacifica с ав­то­пи­ло­том Google вы­едут на ули­цы в 2017 г.

• дальше…

09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

01.12 За­пад­ная куль­ту­ра тру­да гла­за­ми ки­тай­цев: всё очень не­обыч­но

30.11 Как не про­пу­стить мо­мент, ко­гда стресс пе­ре­хо­дит в вы­го­ра­ние

25.11 Ре­цепт укреп­ле­ния свя­зей в кол­лек­ти­ве прост: со­слу­жив­цы долж­ны вме­сте обе­дать

• дальше…
LIBOR, LNG, MasterCard, Баффет, Белоруссия, Газпром, Германия, Греция, ЕС, Израиль, Кипр, Китай, КругманРоджерс, Россия, Рубини, СШАСорос, Стиглиц, ШвейцарияЯпония, акции, биотопливо, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, сланцы, форекс

ТОП-НОВОСТИ

Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно