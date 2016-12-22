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Как популисты лишают украинских селян заработка
16:46 05.12.2016 |
Действующий мораторий на продажу земли - это трагическое наследие советского прошлого, которое сдерживает развитие украинской экономики. Тем не менее Верховная Рада продлила этот мораторий до 1 января 2018 г. - уже в восьмой раз за историю независимой Украины. "ДС" решила разобраться, какие резоны вернуть селянам все права на землю, которых они лишены уже несколько столетий - еще со времен Гетьманщины.
Многие экономисты отмечают, что во время очередной пролонгации моратория противники земельной реформы убедили депутатов, что с его отменой следует повременить, пока цена на землю не повысится, чтобы не допустить ее скупки по дешевке. В то же время только свободный рынок может установить настоящую цену на землю.
Страны Восточной Европы открыли свои рынки земли еще 15-20 лет назад и получили бурный рост цен на нее и повышение эффективности сельского хозяйства. От рыночной цены формируется и арендная плата за паи для 6,7 млн украинских аграриев, которая на сегодня является одной из самых низких в мире именно из-за отсутствия честного рыночного ценообразования.
По словам партнера негосударственной организации IMF Group of Ukraine Михаила Кухара, в мире существует всего несколько стран, где запрещена продажа земли: Северная Корея, Венесуэла, Куба, Конго и Украина. "Посмотрите на страны большой семерки - нигде нет подобного ограничения. В США нет ограничений ни на продажу земли иностранцам, ни по объему продажи в одни руки. Ежегодно 1,5% сельхозземель в США меняют своего собственника, но ведь ее не скупили иностранцы! Даже в имперской России мораторий отменен и можно свободно покупать и продавать землю. Среди цивилизованных экономистов дискуссия относительно преимуществ свободного рынка сельхозземель уже давно закончилась: ничего плохого, кроме хорошего, это не принесет", - отмечает Михаил Кухар.
У соседей подорожало
В пользу очередного продления моратория в парламенте выступали популисты под лозунгами не допустить продажи за гроши последнего оставшегося у украинского народа актива. В то же время эксперт исследовательской компании IMF Group of Ukraine Григорий Кукуруза указывает, что в странах Восточной Европы после старта рынка земли цена на нее только выросла.
В частности, в Болгарии цена на землю на начало либерализации составляла 1150 евро за гектар, через два года она выросла до 1595 евро, через пять лет до 2092 евро, через девять лет - до 4558 евро. В Польше на начало создания рынка цена за 1 га сельхозземли давали 1310 евро, через два года цена выросла до 2051 евро, через пять лет цена повысилась уже до 3668 евро, а через 10 лет 1 га земли в Польше стоил уже 6333 евро. В Эстонии рынок земли стартовал с относительно низкой отметки - 282 евро за гектар, но уже через два года она выросла до 894 евро, через пять лет до 111 евро, а через 11 лет достигла отметки 2417 евро.
У нас также вырастет
IMF Group of Ukraine рассчитала два варианта прогноза цен на украинские сельхозземли в случае отмены моратория. Согласно первому прогнозу, если отменить мораторий в текущем году, то рыночная цена на землю стартует с $1,1 тыс. за гектар. В 2017 г. цена вырастет уже до $1373 за гектар, в 2018-м до $1881, в 2020-м - до $2398, а в 2022 г. гектар украинского чернозема будет стоить уже $2755.
Второй сценарий также позволяет сделать вывод о росте цен после либерализации рынка. Григорий Кукуруза напомнил, что в 2015 г. Госгеокадастр провел на абсолютно рыночных принципах несколько электронных аукционов по продаже прав на аренду сельхозземель. В ходе аукционов цены выросли в среднем по Украине в 1,7 раза: если стартовая цена годовой арендной платы составляла 4% от нормативно-денежной оценки земли, то в ходе торгов она повысилась до 7%.
Поэтому можно прогнозировать, за первые два года после либерализации рынка цена 1 га земли вырастет с $1100 до $1943. По подсчетам эксперта, в первые два года после отмены моратория, когда в оборот будут включены и частные земли, спрос на землю составит около 1,12 млн га. Эта цифра близка к подсчетам Госгеокадастра, который оценил будущий объем рынка продаж частных земель в 1,4 млн га. При этом эксперт указывает, что, согласно международной практики, рынок можно считать развитым, если годовой объем транзакций по аренде и продаже земли достигает 2% от общей площади.
По словам Михаила Кухара, план введения рынка земли в Украине уже есть и он предусматривает двухэтапность, которая защитит владельцев земельных паев от возможного снижения цен и скупки их по дешевке, чем так любят пугать популисты. На первом этапе на продажу будет выставлено 1-2 млн га государственных земель, которые равномерно распределены по всей территории Украины. В ходе этих продаж будет определена цена, ниже которой продавать нельзя, и только после этого будет разрешена продажа паев.
Что еще позитивного
Помимо очевидной выгоды для селян позитив от отмены моратория будет и для аграрного сектора в целом. Украинский агропромышленный комплекс станет более эффективным - наши соседи из бывшего соцлагеря после либерализации рынка в течение первых пяти лет получили прирост урожайности зерновых на 9%. В странах, которые открыли внутренние рынки земли (Болгария, Румыния), средняя урожайность за период 2003-14 гг. выше, чем в Украине, на 26%.
Кроме того, отмена моратория позволит агробизнесу расширить горизонт планирования: если сегодня бизнес строит планы только на срок действия договора аренды, то в будущем он сможет вкладывать деньги в долгосрочные, но более прибыльные проекты, производить продукцию с более высокой добавленной стоимостью, создавать на собственных землях инфраструктуру для сельхозпроизводства.
Эксперты считают, что в западной части Украины, где паи маленькие, лучше развито фермерство, производится продукция с более высокой добавочной стоимостью - клубника, ягоды. В то время как в центральных и восточных районах преобладает выращивание на больших площадях крупными агрохолдингами пшеницы, подсолнечника и пр. После отмены моратория эта структура сохранится, поскольку она определена географией. Однако аграрии получат возможность выращивать культуры с высокой добавочной стоимостью, на которые они в условиях аренды земель боятся делать ставку, например виноград.
Кроме того, когда цена продажи земли вырастет, это автоматически подтянет и арендную плату: те владельцы, которые не рискнут ее продать, все равно будут зарабатывать больше. Сегодня, пояснил Григорий Кукуруза, исходя из цены земли в $1100, ее владелец зарабатывает с каждого сданного в аренду гектара $44 в год.
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