Вячеслав Коновалов

Так эксперты прозвали эпопею с обсуждением и принятием законопроекта «О внутреннем водном транспорте». Многострадальный законопроект предполагалось вынести на рассмотрение депутатов в начале в сентябре, потом сроки сместили на конец ноября-начало октября - на так называемый инфраструктурный день. Но этот день постоянно переносили - 20 октября, 3 ноября, 17-е. Когда же он состоялся до реки дело не дошло. Опять политические страсти поставили на задний план экономическую целесообразность. Сейчас спикер Андрей Парубий заявляет, что готов поставить на рассмотрение законопроект во вторник, 6 декабря.

Главная задача законопроекта - вернуть грузы на реку. Но это слишком упрощенная формулировка. Законопроект - только один из первых шагов наведения порядка на рынке. На рынке, потенциал которого недооценен, по крайней мере, в 7-8 раз. Для понимания: при развале СССР объемы речных перевозок превышали 60 млн. тонн в год. Сейчас находятся на уровне 5 млн. тонн. При, казалось бы, очевидном общетеоретическом ценовом преимуществе реки перед железнодорожным или автомобильным транспортом, грузы за последние 25 лет попросту сбежали с Днепра. Причина банальна - желание чиновников зарабатывать в этом сегменте экономики и не желание заниматься решением проблем отрасли. В результате страдают все - многие зернотрейдеры переключились на автотранспорт из-за чего разбиваются автодороги, часть грузов ушла на железнодорожный транспорт, который также не всегда справляется объемами. Речные порты и терминалы работают только в определенных регионах, где есть собственные инвесторы.

Многие международные компании при обсуждении инвестиционной привлекательности очень часто одним из пунктов переговоров включат вопрос о развитии речных перевозок, создании международного транспортного коридора из Балтики в Черное море по Днепру... и, выяснив ситуацию, разочаровано заявляют о сложной экономической и политической ситуации в стране, что вынуждает их отказываться от части потенциально привлекательных проектов. Можно долго рассуждать на тему упущенных возможностей, но сейчас эту проблему пытаются решить при помощи законопроекта о «О внутреннем водном транспорте».

Как отмечают в судоходной компании «Укрречфлот», законопроект предполагает отказ от различных сборов в портах и замена их единым речным сбором, который будет начислятся в зависимости от протяженности маршрута речными водными путями. Но как подчеркивают эксперты, самое главное он должен быть прозрачным, легко просчитываться и быть понятным операторам рынка.

Правда, тут как раз и начались нешуточные баталии. Так, по словам генерального директора ООО «Гермес Трейдинг» Юрия Скичко, существующие портовые сборы и другие платежи делают речной транспорт нерентабельным поэтому операторы рынка неоднократно предлагали ввести на переходный период в 2-3 года пониженные ставки речных сборов, отказаться от платы за прохождение шлюзов и за обслуживание других инфраструктурных объектов. «На сегодня с учетом всех платежей в зависимости от типа судна стоимость доставки тонны груза составляет от $3 до 6. Для понимания - железнодорожная логистика дешевле. Поэтому грузы уходят с реки. После многочисленных дискуссий мы предложили, чтобы речной сбор составлял 0,5 копейки за тонно-километр для каботажного плаванья и 1,5 копейки за тонно-километр для международных рейсов. В этом случае усредненная ставка сбора составит 7,5 грн за тонну груза, что, безусловно, привлечет на реку дополнительные миллионы тонн грузов».

Как отмечает Ю,Скичко, введение такого уровня сборов в среднесрочной перспективе, скажем, в течении ближайших пять лет, даст увеличение грузоперевозок по украинским рекам от 2 до 4 раз, т.е. это порядка 10-20 млн. тонн.

В то же время советник министра инфраструктуры Андрей Затулко считает, что размер сбора должен составлять 5 копеек за тонно- километр. «Для содержания в более-менее пристойном состоянии гидротехнические сооружения, поддерживать глубины на реках Украины и на другие сопутствующие мероприятия необходимо порядка 100-120 млн. грн. в год. Исходя из существующих грузопотоков, ставка должна быть порядка 5 копеек. Но это будет еще обсуждаться, а при создании Нацкомиссии по транспорту эта ставка может корректироваться», отметил А.Затулко.

В судоходной компании «Укрречфлот» считают, что норма о введении речного сбора вполне отвечает реалиям рынка. «Сейчас судоходные компании и так при перевозке груза по реке платят различные сборы, в том числе портовые, но средства идут в Администрацию морских портов и не всегда доходят до речной инфраструктуры. При этом ставка речного сбора также имеет значение. По мнению «Укрречфлота» ставка речного сбора на уровне 5 копеек за тонно- километр приведет к сдерживанию развития рынка речных перевозок. «Укрречфлот» считает, что максимальный размер речного сбора должен быть ограничен законом и не должен превышать 0,005 грн. (0,5 копейки) за тонно-километр для каботажных рейсов и 0, 015 грн. (1,5 копейки) за тонно-километр для международных рейсов. Речной сбор должен иметь строго целевую направленность - обеспечение безопасности судоходства на реках, обеспечение надлежащей навигационной обстановки на речных водных путях, устранение преград для судоходства (дноуглубление, ликвидация последствия аварий и т.п. ).», говорится в заявлении «Укрречфлота».

В то же время владелец одного из крупнейших речных операторов компании «Нибулон», Алексей Вадатурский считает, что существующая редакция законопроекта была изменена без учета операторов рынка. «Речной сбор будет перечисляться в администрацию речных водных путей, по аналогии с администрацией морских портов, но только на реках. В обход бюджета. И мы против этого, учитывая сколько «Нибулон» платит в бюджет в виде акциза Я не верю этим политикам», заявил А.Вадатурский в одном из своих интервью журналистам.

«Укрречфлоту» не понятна позиция компании «Нибулон» в отношении проекта Закона «О внутреннем водном транспорте», при этом с их позицией по финансированию содержания речных водных путей за счет поступления от акциза на топливо соглашается, но считает, что на текущий момент времени для этого нет необходимых условий и соответсвующего регулирования оборота топлива для судов.

Следует обратить внимание на еще одну принципиальную новация законопроекта «О внутреннем водном транспорте» - появление в нормативных документах Нацкомиссии по регулированию транспорта. Создание данной комиссии, которая была бы независимым регулятором на транспортном рынке, обсуждается последние 15 лет, но каждый раз находятся определенные силы, которые блокируют создание данной структуры. Мол, все и так хорошо регулируется на уровне Кабмин-Мининфраструктуры. Сейчас ситуация может принципиально изменится - в данном законопроекте Нацкомиссия четко прописана и является одним из игроков рынка, который регулирует уровень тарифов на внутреннем водном транспорте.

И хотя в заключительных положениях законопроекта есть оговорка, которая возлагает функции Нацкомиссии на «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту», многие эксперт считают, что упоминание Нацкомиссии не случайно и в ближайшее время стоит ожидать появление данного органа. А это еще одна революция и не только для водников, но и железнодорожников, авиаторов и автомобилистов.

В любом случае, пока размер сбора не прописан в законе и остается предметом спора. Между тем, международные эксперты подсчитали, что потенциал инвестиций в речную инфраструктуру, судостроение, флот составляет порядка $2 млрд., из которых только в первые 2-3 года работы нового закона Украина может получить порядка $500 млн. Необходим масштабный подход, результаты которого отражаются на благосостоянии всей страны - товаропроизводителей, потребителей и сопутствующих сфер бизнеса.

Часть экспертов сходятся во мнении, что принципиальное неприятие речного сбора А.Вадатурским вызвана не желанием открывать рынок для доступа судов под иностранными флагами, а значит усиливать конкуренцию в сфере речных перевозок. А введение речного сбора необходимо и вполне отвечает реалиям рынка.