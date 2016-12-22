Финансовые новости
- |
- 22.12.16
- |
- 15:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
ВСУ будут проводить учения на территории Украины по плану, несмотря на угрозы РФ - Лысенко
13:28 30.11.2016 |
Вооруженные силы Украины будут проводить учения на территории Украины согласно своему плану, несмотря на любые угрозы, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"Что касается каких-то угроз и тому подобного, то это не может помешать тем планам, которые ВСУ и конструкторы военного вооружения будут проводить на территории суверенной Украины", - сказал А.Лысенко на брифинге в среду, комментируя информацию СМИ об угрозах Минобороны РФ нанести ракетный удар в случае проведения Украиной учений возле Крыма.
По его словам, Украина является независимым государством, и все боевые учения и испытания будут проходить согласно плану.
"У нас есть национальная территория Украины, где мы будем проводить все испытания и учения. И никто не будет нам указывать, что нам здесь делать", - сказал спикер Минобороны.
А.Лысенко подчеркнул, что Украина выполняет все нормы в соответствии с международными соглашениями, поскольку является правовым государством.
На прошлой неделе Министерство обороны РФ пригласило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Москве для вручения военно-дипломатической ноты в связи с планами Киева провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. В документе был выражен протест в связи "с введением украинской стороной незаконных ограничений на использование 1 и 2 декабря 2016 года воздушного пространства над акваторией Черного моря западнее побережья Крымского полуострова для проведения ракетных стрельб".
В ответ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинская сторона не планирует проводить ракетные стрельбы в Керченском проливе, а также указал, что согласно международным соглашениям, суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посередине пролива, а к западу от пролива находится суверенное воздушное пространство Украины. Таким образом, все запланированные ракетные испытания проводятся Украиной в рамках международных соглашений и обязательств, утверждал А.Турчинов.
Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что заблаговременно предупредило провайдеров авиационных услуг разных государств об опасности использования воздушного пространства в южной части Украины 1-2 декабря, когда там будут проводиться учения, в том числе, воздушные стрельбы.
"В период с 1 по 2 декабря в южной части Украины пройдут научно-исследовательские учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы. С целью заблаговременного оповещения провайдеров авиационных услуг различных государств, авиакомпаний и экипажей воздушных судов об опасности использования воздушного пространства во время указанных воздушных стрельб в зоне их проведения Воздушные силы Вооруженных сил Украины заблаговременно подготовили и обнародовали авиационное извещение (НОТАМ)", - говорится в сообщении командования.
Украинские военные подчеркнули, что стрельбы будут проходить "исключительно в воздушном пространстве Украины над открытым морем", и будут осуществляться строго с нормами международного права.
Источники сайта ZN.UA ("Зеркало недели. Украина") в Минобороны Украины сообщили, что в письме Минобороны РФ военному атташе Украины в Москве, датированном 26 ноября, в частности, говорилось, что если Украина проведет стрельбы, российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты, во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит о письме украинскому военному атташе, в котором якобы содержится предупреждение о действиях России в случае украинских ракетных стрельб вблизи Крыма. Он также заверил, что Россия не хотела бы допускать каких-либо действий Украины, которые могли повлечь бы создание опасных условий для международного сообщения в российском воздушном пространстве.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада одобрила исключение Н.Савченко из украинской делегации в ПАСЕ - 237 голосов
Глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, член фракции БПП Владимир Арьев, представляя проект постановления, отметил, что необходимость принять решение об исключении Н.Савченко из состава делегации обусловлено тем, что изменились обстоятельства, при которых депутат была введена в ее состав.
ТОП-НОВОСТИ
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты
|В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
|Кабмин продлил ввозные пошлины на товары из РФ на 2017г
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, введенной в начале этого года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.
|Рост промпроизводства в Украине в ноябре ускорился до 3,7% – Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Что будет с "Приват24" и IT-системами "ПриватБанка"
|275 голосов за закон о госбюджете на 2017 год получились благодаря договоренностям с Ляшко и Коломойским
|Бюджетная ночь: Что теперь Тимошенко расскажет о своей дружбе с "Оппоблоком"
|Депутаты 274 голосами приняли госбюджет Украины на 2017 год
|Рада приняла закон о Высшем совете правосудия
|Рада приняла закон о либерализации Налогового кодекса
Относительно предлагавшейся изначально законопроектом передачи баз данных от Государственной фискальной службы в Министерство финансов (Минфин считал это принципиальным антикоррупционным инструментом), Н.Южанина отметила, что это технически не возможно: до 1 июля будет проведен их независимый аудит.
|Рада отменила сбор в пенсионный фонд 2% от валютообменных операций
Это интересно
|Компания Ford запатентовала технологию прорисовки эмблемы на капоте с помощью тепла
|Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны
|Как правительство СССР разрушило доверие к власти
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Tesla ввела плату за простой автомобилей около установок Supercharger
|Lamborghini Aventador получил полноуправляемое шасси
|Минивэны Chrysler Pacifica с автопилотом Google выедут на улицы в 2017 г.