Вооруженные силы Украины будут проводить учения на территории Украины согласно своему плану, несмотря на любые угрозы, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Что касается каких-то угроз и тому подобного, то это не может помешать тем планам, которые ВСУ и конструкторы военного вооружения будут проводить на территории суверенной Украины", - сказал А.Лысенко на брифинге в среду, комментируя информацию СМИ об угрозах Минобороны РФ нанести ракетный удар в случае проведения Украиной учений возле Крыма.

По его словам, Украина является независимым государством, и все боевые учения и испытания будут проходить согласно плану.

"У нас есть национальная территория Украины, где мы будем проводить все испытания и учения. И никто не будет нам указывать, что нам здесь делать", - сказал спикер Минобороны.

А.Лысенко подчеркнул, что Украина выполняет все нормы в соответствии с международными соглашениями, поскольку является правовым государством.

На прошлой неделе Министерство обороны РФ пригласило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Москве для вручения военно-дипломатической ноты в связи с планами Киева провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. В документе был выражен протест в связи "с введением украинской стороной незаконных ограничений на использование 1 и 2 декабря 2016 года воздушного пространства над акваторией Черного моря западнее побережья Крымского полуострова для проведения ракетных стрельб".

В ответ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинская сторона не планирует проводить ракетные стрельбы в Керченском проливе, а также указал, что согласно международным соглашениям, суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посередине пролива, а к западу от пролива находится суверенное воздушное пространство Украины. Таким образом, все запланированные ракетные испытания проводятся Украиной в рамках международных соглашений и обязательств, утверждал А.Турчинов.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что заблаговременно предупредило провайдеров авиационных услуг разных государств об опасности использования воздушного пространства в южной части Украины 1-2 декабря, когда там будут проводиться учения, в том числе, воздушные стрельбы.

"В период с 1 по 2 декабря в южной части Украины пройдут научно-исследовательские учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы. С целью заблаговременного оповещения провайдеров авиационных услуг различных государств, авиакомпаний и экипажей воздушных судов об опасности использования воздушного пространства во время указанных воздушных стрельб в зоне их проведения Воздушные силы Вооруженных сил Украины заблаговременно подготовили и обнародовали авиационное извещение (НОТАМ)", - говорится в сообщении командования.

Украинские военные подчеркнули, что стрельбы будут проходить "исключительно в воздушном пространстве Украины над открытым морем", и будут осуществляться строго с нормами международного права.

Источники сайта ZN.UA ("Зеркало недели. Украина") в Минобороны Украины сообщили, что в письме Минобороны РФ военному атташе Украины в Москве, датированном 26 ноября, в частности, говорилось, что если Украина проведет стрельбы, российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты, во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит о письме украинскому военному атташе, в котором якобы содержится предупреждение о действиях России в случае украинских ракетных стрельб вблизи Крыма. Он также заверил, что Россия не хотела бы допускать каких-либо действий Украины, которые могли повлечь бы создание опасных условий для международного сообщения в российском воздушном пространстве.

