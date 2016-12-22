Финансовые новости
- |
- 22.12.16
- |
- 15:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Представители Военной прокуратуры в Святошинском суде Киева вручили подозрение адвокату Януковича в госизмене
14:00 28.11.2016 |
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу объявлено подозрение в государственной измене.
"Учитывая то, что Янукович находится за пределами Украины и фактически скрывается от правоохранительных органов Украины, содержание подозрения объявлено устно, а само сообщение о подозрении сегодня час назад разослано на все известные адреса пребывания Януковича, а также ... будет вручено адвокату последнего", - сказал Ю.Луценко в Святошинском райсуде Киева в ходе перерыва в заседании.
"Совершил государственную измену... с целью содействия РФ в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, надеясь получить поддержку и защиту от представителей власти Российской Федерации для дальнейшего длительного проживания на территории этой страны и избежание уголовной ответственности в Украине... предоставление видимости законности вторжения и оккупации подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации территории полуострова Крым, осознавая явную противозаконность собственных действий, составил, подписал и обратился с письменным заявлением к президенту Российской Федерации Путину с просьбой использовать Вооруженные силы этого государства на территории Украины, чем предоставил иностранному государству - РФ - помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, а также содействовал представителям власти и должностным лицам Вооруженных сил РФ в ведении агрессивной войны против Украины и совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и границ Украины... что привело к тяжким последствиям в виде нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, а именно оккупации полуострова Крым, а также причинения ущерба государству Украина вследствие потери объектов государственной собственности на общую сумму более 1 трлн 80 млрд грн", - зачитал Ю.Луценко текст подозрения.
Генпрокурор подчеркнул: "Учитывая связь (режим видеоконференции между двумя судебными инстанциями), хочу напомнить гражданину Януковичу, что это подозрение вручается представителями Военной прокуратуры адвокату".
Обращаясь к В.Януковичу, Ю.Луценко напомнил ему о процессуальных правах.
"А теперь не как генеральный прокурор, я обвиняю Януковича как украинец в том, что он открыл двери агрессивной войне против нашего государства, в том, что он разрушил суверенитет государства", - подытожил генпрокурор.
Он пояснил, что подозрение предъявлено по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 110, 111 (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства).
После того, как генеральный прокурор озвучил текст подозрения в совершении госизмены В.Януковичем, представители Военной прокуратуры вручили его адвокату Игорю Федоренко, присутствующему в суде, уведомление о подозрении в совершении данного преступления.
В свою очередь адвокат И.Федоренко сказал: "Я надеюсь как адвокат, что вы соблюли процедуру сообщения о подозрении лицу, как это предусмотрено законодательством. Я надеюсь, что вы понимаете, что вручение копии документа адвокату не равняется объявлению подозрения лицу, а лишь передачей адвокату копии документа".
Позднее возле здания суда Ю.Луценко сообщил журналистам, что всего против В.Януковича имеются подозрения в 10 делах. "Все они должны перерасти в статус обвиняемого", - сказал он.
Согласно действующему УПК, механизм специального заочного осуждения может применяться в отдельных судебных делах.
По словам Ю.Луценко, во время оглашения им подозрения в Святошинском районном суде Киева, связь с Ростовским областным судом (РФ) была. "Связь была. У меня есть справка о том, что связь с Российской Федерацией была. Картинка была выключена. Шлеперы есть шлеперы. Все он слышал, и все документы на руках у защиты, а завтра DHL доставит их по месту пребывания", - заявил генпрокурор.
"(По процедуре - ИФ) мы объявляем подозрение, вручаем его по последним известным местам проживания или пребывания, или места работы, либо его защитникам. Нам известно и первое, и второе, и третье", - добавил Ю.Луценко.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада одобрила исключение Н.Савченко из украинской делегации в ПАСЕ - 237 голосов
Глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, член фракции БПП Владимир Арьев, представляя проект постановления, отметил, что необходимость принять решение об исключении Н.Савченко из состава делегации обусловлено тем, что изменились обстоятельства, при которых депутат была введена в ее состав.
ТОП-НОВОСТИ
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты
|В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
|Кабмин продлил ввозные пошлины на товары из РФ на 2017г
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, введенной в начале этого года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.
|Рост промпроизводства в Украине в ноябре ускорился до 3,7% – Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Что будет с "Приват24" и IT-системами "ПриватБанка"
|275 голосов за закон о госбюджете на 2017 год получились благодаря договоренностям с Ляшко и Коломойским
|Бюджетная ночь: Что теперь Тимошенко расскажет о своей дружбе с "Оппоблоком"
|Депутаты 274 голосами приняли госбюджет Украины на 2017 год
|Рада приняла закон о Высшем совете правосудия
|Рада приняла закон о либерализации Налогового кодекса
Относительно предлагавшейся изначально законопроектом передачи баз данных от Государственной фискальной службы в Министерство финансов (Минфин считал это принципиальным антикоррупционным инструментом), Н.Южанина отметила, что это технически не возможно: до 1 июля будет проведен их независимый аудит.
|Рада отменила сбор в пенсионный фонд 2% от валютообменных операций
Это интересно
|Компания Ford запатентовала технологию прорисовки эмблемы на капоте с помощью тепла
|Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны
|Как правительство СССР разрушило доверие к власти
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Tesla ввела плату за простой автомобилей около установок Supercharger
|Lamborghini Aventador получил полноуправляемое шасси
|Минивэны Chrysler Pacifica с автопилотом Google выедут на улицы в 2017 г.