Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу объявлено подозрение в государственной измене.

"Учитывая то, что Янукович находится за пределами Украины и фактически скрывается от правоохранительных органов Украины, содержание подозрения объявлено устно, а само сообщение о подозрении сегодня час назад разослано на все известные адреса пребывания Януковича, а также ... будет вручено адвокату последнего", - сказал Ю.Луценко в Святошинском райсуде Киева в ходе перерыва в заседании.

"Совершил государственную измену... с целью содействия РФ в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, надеясь получить поддержку и защиту от представителей власти Российской Федерации для дальнейшего длительного проживания на территории этой страны и избежание уголовной ответственности в Украине... предоставление видимости законности вторжения и оккупации подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации территории полуострова Крым, осознавая явную противозаконность собственных действий, составил, подписал и обратился с письменным заявлением к президенту Российской Федерации Путину с просьбой использовать Вооруженные силы этого государства на территории Украины, чем предоставил иностранному государству - РФ - помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, а также содействовал представителям власти и должностным лицам Вооруженных сил РФ в ведении агрессивной войны против Украины и совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и границ Украины... что привело к тяжким последствиям в виде нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, а именно оккупации полуострова Крым, а также причинения ущерба государству Украина вследствие потери объектов государственной собственности на общую сумму более 1 трлн 80 млрд грн", - зачитал Ю.Луценко текст подозрения.

Генпрокурор подчеркнул: "Учитывая связь (режим видеоконференции между двумя судебными инстанциями), хочу напомнить гражданину Януковичу, что это подозрение вручается представителями Военной прокуратуры адвокату".

Обращаясь к В.Януковичу, Ю.Луценко напомнил ему о процессуальных правах.

"А теперь не как генеральный прокурор, я обвиняю Януковича как украинец в том, что он открыл двери агрессивной войне против нашего государства, в том, что он разрушил суверенитет государства", - подытожил генпрокурор.

Он пояснил, что подозрение предъявлено по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 110, 111 (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства).

После того, как генеральный прокурор озвучил текст подозрения в совершении госизмены В.Януковичем, представители Военной прокуратуры вручили его адвокату Игорю Федоренко, присутствующему в суде, уведомление о подозрении в совершении данного преступления.

В свою очередь адвокат И.Федоренко сказал: "Я надеюсь как адвокат, что вы соблюли процедуру сообщения о подозрении лицу, как это предусмотрено законодательством. Я надеюсь, что вы понимаете, что вручение копии документа адвокату не равняется объявлению подозрения лицу, а лишь передачей адвокату копии документа".

Позднее возле здания суда Ю.Луценко сообщил журналистам, что всего против В.Януковича имеются подозрения в 10 делах. "Все они должны перерасти в статус обвиняемого", - сказал он.

Согласно действующему УПК, механизм специального заочного осуждения может применяться в отдельных судебных делах.

По словам Ю.Луценко, во время оглашения им подозрения в Святошинском районном суде Киева, связь с Ростовским областным судом (РФ) была. "Связь была. У меня есть справка о том, что связь с Российской Федерацией была. Картинка была выключена. Шлеперы есть шлеперы. Все он слышал, и все документы на руках у защиты, а завтра DHL доставит их по месту пребывания", - заявил генпрокурор.

"(По процедуре - ИФ) мы объявляем подозрение, вручаем его по последним известным местам проживания или пребывания, или места работы, либо его защитникам. Нам известно и первое, и второе, и третье", - добавил Ю.Луценко.

