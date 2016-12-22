Сегодня вся Украина жила в предвкушении дистанционного допроса Януковича в суде. Хотя все прекрасно понимали, что ничего принципиально нового из комфортного Ростова беглый президент явно сказать не может. Тем не менее зал Святошинского суда, где должен был пройти допрос в режиме видеоконференции, ломился от журналистов.

Януковича украинцам по телевизору показали - спокойного, сосредоточенного и готового "отжигать" по полной. Более того, экс-президенту даже позволили сказать пару слов и продемонстрировать, что за два года в изгнании бывший гарант не забыл украинский язык. На этом явление Януковича народу завершилось, поскольку в суд так и не привезли пятерых подсудимых "беркутовцев" из-за небольшого числа митингующих, которые заблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО, чем по сути сорвали и судебное заседание, и бенефис Виктора Федоровича.

В результате суд был перенесен на 28 ноября, а Янукович даже пообещал заявится перед объективы камер снова, выразив паралельно свое неподдельное возмущение "радикалами", которые "в стиле Майдана" нарушили закон и сорвали судебное заседание.

У всех, наблюдавших за ростовскими телодвижениями бывшего президента, возник вполне резонный вопрос: "А что это, собственно, было?" До конца сейчас ответить на этот вопрос, разумеется сложно, однако пока все выглядит приблизительно следующим образом.

Допрос Януковича должен был состоятся по инициативе адвокатов пяти "беркутовцев", обвиняемых в совершении преступлений против майдановцев в качестве свидетеля. Эту инициативу украинский суд одобрил, и, судя по серьезной подготовке в Ростове, выступление Януковича активно продвигал и Кремль. Разговоры о возможности допросить Януковича бродили по Украине уже давно. И многие вполне резонно отмечали бессмысленность для Украины этой затеи. Рассчитывать, что, находясь в полной безопасности под покровительством Путина, Янукович вдруг совершит чистосердечное признание явно не приходилось. Таким образом Янукович получил бы просто информационную площадку в Украине, чтобы попробовать озвучить заранее подготовленные в кабинете Путина месседжи, и попытаться вкинуть в Украину очередного "шатуна". Тем более, что допрос подозреваемого в особо тяжких преступлениях Януковича в качестве свидетеля - явно не то, чего хотели украинские правоохранители.

С другой стороны допрос в прямом эфире давал шанс и украинским прокурорам "переговорить" Януковича. Однако, чтобы подобный план сработал, следствию нужно было очень хорошо подготовиться и иметь в рукаве пару козырных тузов, чтобы прижать экс-президента к стенке, заставить нервничать и говорить глупости. Судя по всему, к этому разговору обвинение оказалось просто не готовым. То ли тузов не насобирали, то ли с силами не собрались, и был запущен план Б - допрос отложить на некоторое время, а заодно и потролить экс-президента, заставив того прийти на суд в Ростов, заготовить речь, анонсировать пресс-конференцию, заставить сидеть и ждать, а потом послать к черту. Как минимум до понедельника. Виктор Федорович таким явным пренебрежением должен быть очень обижен.

Сорвать допрос оказалось очень просто - под Лукьяновским СИЗО собралась весьма немногочисленная группа протестующих, которые заявили, что не выпустят подозреваемых беркутовцев из СИЗО, что им удалось без особого напряга. Чуть позже в поддержку протестующих выступило руководство МВД, что сразу расставило все на свои места. Сначала нардеп Анатолий Геращенко, а чуть попозже и сам Арсен Аваков высказались в том духе, что допрос Януковича как свидетеля Украине ни к чему, и чувства протестующих им понятны и вполне оправданы, а потому правоохранители препятствовать им никак не намерены, и даже больше выражают прямую моральную поддержку, мол, нечего Януковичу давать площадку в Украине. Так что вопрос, кто организовал срыв допроса Януковича, по большому счету снят.

Таким образом бенефис Януковича был отложен минимум на три дня, и, разумеется, нет никаких гарантий, что в понедельник история с пикетом не повторится снова, что будет выглядеть уже как полное издевательство над ростовским беглецом. По большому счету проворачивать подобный финт можно будет неограниченное количество раз, но раньше или позже допрос по "Скайпу" скорее всего состоится. Зачем же тогда городить весь этот огород?

Все достаточно просто. Оттягивая подобным образом допрос Януковича, украинские прокуроры с одной стороны получают время, чтобы лучше подготовиться к допросу, а с другой выводят Виктора Федоровича "из роли", что, вспоминая эксцесс с ломанием ручки, вполне осуществимая задача. Все прекрасно понимают, что Янукович уже отрепетировал речь, зазубрил заготовленные месседжи, вошел в образ, что было видно невооруженным глазом перед началом несостоявшегося допроса. Но вся политическая карьера Януковича доказывает, что экспромт - это явно не его стихия, и если вывести Виктора Федоровича из себя, то он вполне способен отколоть несусветную глупость, а то и прямо подставиться под удар. А это именно то, что прокурорам и надо, раз уж они согласились на этот, по большому счету, бессмысленный с точки зрения судебных перспектив допрос.

Однако есть и другая сторона медали. Уже после сегодняшнего сорванного допроса Янукович выступил перед журналистами в Ростове и заявил, что украинская сторона боится "правды", в чем уже сознался Аваков. И после каждого сорванного допроса Янукович будет говорить тоже самое - украинская власть боится, что он расскажет "правду" и этот посыл будут разносить по всей Украине мощные прокремлевские СМИ и "троли". И самое плохое - подозрения, что власть что-то скрывает про Майдан, будут расти в душе не только "ватников" и им сочувствующим, но и в огромной "зрадофильской" армии украинских патриотов. Так что, украинской стороне лучше было б не прятать голову в песок как любимая птица Януковича, а все же поскорее публично допросить "легитимного". И допросить с "пристрастием". То есть не дать ему устроить себе "бенефис".

Тарас Клочко