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Банк "ГЛОБУС" предлагает автолюбителям лучшие условия автокредитования
14:37 22.12.2016 |
Несмотря на существенное увеличение объемов ввоза в Украину подержанных авто, мечтой каждого уважающего себя водителя остается новая машина. Однако даже в кредит купить ее сейчас не так просто. Или слишком дорого.
К сожалению, в связи с экономическим и финансовым кризисом круг банков, которые работают в сегменте автокредитования, весьма ограничен. По данным Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс", в данном сегменте сейчас работают менее двух десятков финансовых учреждений. Тем не менее, на этом рынке отмечен даже небольшой прирост - + 3,4% или +162,7 млн. грн. с начала года. И, что приятно, на рынок вышли новые игроки, которые готовы предлагать Клиенту более выгодные условия. А конкуренция - это всегда хорошо для покупателя.
В зависимости марки автомобиля, срока и размера собственного взноса, ставки на новые машины у большинства украинских банков сейчас варьируются в пределах 19-24%. Однако конкуренты уже наступают на пятки лидерам. Среди них - и Банк "ГЛОБУС".
"ГЛОБУС" предлагает кредитные продукты, разработанные на базе партнерских программ с автосалонами. Программа Банка "Авто в кредит" предлагает несколько выгодных Клиенту вариантов. На Ваш выбор - автомобили известных мировых марок, произведенных как за границей, так и в Украине.
Например, в автосалоне "Николь-Моторс" при кредитовании на 1 год и взносе от 50% ставка по кредиту составляет всего 0,01%, единоразовая комиссия - 2,5%, а страхование жизни не требуется.
"ГЛОБУС" также сотрудничает с корпорацией "УкрАВТО" и группой компаний "АИС" и готов предложить Вам лояльные условия кредитования покупки автомобилей - от 10 тыс. до 1 млн. гривен по ставке от 14,5% годовых в гривне и сроком до 7-ми лет!
К Вашим услугам - более 90 салонов с машинами от ведущих производителей!
Более того, в салонах корпорации "УкрАВТО" действует специальная акция от "ГЛОБУСА" на модельный ряд Opel и Chevrolet - ставка от 4.99% годовых в гривне на первый год кредитования!
С выгодными условиями Программы "Авто в кредит" для физических лиц по условиям сотрудничества с ООО "Николь-Моторс" Вы можете ознакомиться здесь.
С выгодными условиями Программы "Авто в кредит" для физических лиц по условиям сотрудничества с корпорацией "УкрАВТО" Вы можете ознакомиться здесь.
С выгодными условиями Программы "Авто в кредит" для физических лиц по условиям сотрудничества с группой компаний "АиС" Вы можете ознакомиться здесь.
С выгодными условиями Программы целевого розничного кредитования "Авто в кредит" для физических лиц Вы можете ознакомиться здесь.
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