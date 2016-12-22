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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

13 самых удивительных витых небоскребов в мире

15:36 16.12.2016 |

Всякая всячина

Когда знаменитый архитектор Сантьяго Калатрава создал свое знаменитое здание, известное как Turning Torso, он начал новую эру «искривленного» дизайна. Такие здания как будто вращаются вокруг невидимой оси, создавая спирали.

Строительство Turning Torso завершилось в 2005 году, после чего такая техника стала набирать популярность, особенно в Азии и на Ближнем Востоке.

Ниже - 13 самых запоминающихся «искривленных» небоскребов со всего мира.

Небоскребы The Eleventh

13 самых удивительных витых небоскребов в мире

 

Местоположение: Нью-Йорк, США

Архитекторы: Bjarke Ingels Group

Высота: 91,5 и 122 м

Год строительства: строительство будет завершено в 2019 году

Студия Bjarke Ingels Group раскрыла свои планы на строительство вращающихся башен в составе комплекса The eleventh в Нью-Йорке.

Два новых небоскреба по плану построят в районе между Хай-Лайн и рекой Гудзон на Манхэттене.

Визуально создается ощущение падающих башен. Дизайн построек вдохновлен классическими модернистскими постройками Нью-Йорка с большим количеством камня, металла и стекла.

Из башен будет открываться вид на 360 градусов на Хай-Лайн и Гудзон, недалеко от центра Манхэттена.

Небоскреб Shanghai Tower

13 самых удивительных витых небоскребов в мире

 

Местоположение: Шанхай, Китай

Архитекторы: Gensler

Высота: 632 м

Год строительства: 2015

Шанхайская башня - сверхвысокое здание в районе Пудун города Шанхай в Китае.

Высота здания составляет 632 метра, общая площадь - 380 тыс. м².

Рядом с небоскребом стоят башня Цзинь Мао и Шанхайский всемирный финансовый центр.

По завершении строительства в 2015 году оно стало высочайшим зданием в Шанхае, первым по высоте в Китае и третьим в мире свободно стоящим сооружением, после башни Небесное дерево Токио (634 м) и Бурдж Халифа (828 м) в Дубае.

Небоскреб Tao Zhu Yin Yuan

13 самых удивительных витых небоскребов в мире

 

Местоположение: Тайбэй, Тайвань

Архитекторы: Vincent Callebaut Architecture

Высота: 93 м

Год строительства: окончание строительства запланировано на сентябрь 2017

Строительство башни Tao Zhu Yin Yuan идёт полным ходом и должно завершиться уже к сентябрю 2017-го.

Tao Zhu Yin Yuan, проект, также известный как Agora Garden, - это небоскрёб высотой в 93 м, закрученный в спираль.

На его 21 наземном этаже расположатся 23 тысячи деревьев, которые каждый год будут поглощать 130 тонн углекислого газа.

В башне - 40 апартаментов. В каждой квартире будет внутренняя зелёная стена, благодаря которой существенно поднимется качество воздуха.

Al Majdoul Tower

13 самых удивительных витых небоскребов в мире

 

Местоположение: Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Архитекторы: Consolidated Consultants Group, Zeidler Partnership Architects

Высота: 232 м

Год строительства: 2016

Небоскреб Al Majdoul Tower строится в Эр-Рияде. На крыше Al Majdoul Tower будет располагаться бассейн и банкетный зал.

Строительство небоскреба Al Majdoul Tower близится к завершению.

Небоскреб Аваз

13 самых удивительных витых небоскребов в мире

 

Местоположение: Сараево, Босния и Герцоговина

Архитектор: Фарук Капиджич

Высота: 142 м

Год строительства: 2008

Один из самых оригинальных небоскребов Балканского полуострова следует искать в городе Сараево, закручивающийся небоскреб Аваз Твист Тауэр является самым высоким в стране .

Находится небоскреб на территории делового района Мариин Двор, он является монолитным и облицован очень красивым синим стеклом.

Башня Эволюции

13 самых удивительных витых небоскребов в мире

 
Местоположение: Москва, Россия

Архитекторы: Горпроект, RMJM

Высота: 255 м

Год строительства: 2015

Башня Эволюция - многофункциональный небоскрёб, который располагается на третьем участке Московского Международного Делового Центра.

Башня отличается от всех остальных проектов своей необычной закручивающейся формой, напоминающей молекулу ДНК.

Al Tijaria Tower

13 самых удивительных витых небоскребов в мире

 

Местоположение: Кувейт Архитекторы: NORR

Высота: 218 м

Год строительства: 2009

Кувейтский торговый центр, также известный как «Al Tijaria Tower», представляет собой 218-метровый небоскреб в центре Эль-Кувейте.

Cayan Tower

13 самых удивительных витых небоскребов в мире

 
Местоположение: Дубаи, ОАЭ

Архитекторы: SOM

Высота: 306 м

Год строительства: 2013

Башня Кайан, во время строительства известная как Башня Бесконечность - жилой небоскрёб в районе Дубай Марина, город Дубай, ОАЭ.

Имеет 73 надземных и 7 подземных этажей, 8 лифтов, пятиуровневую подземную парковку на 610 автомобилей, 495 элитных квартир.

80 % квартир были проданы к моменту официального окончания строительства.

Стены небоскрёба от основания до крыши равномерно перекручиваются ровно на 90 градусов, каждый этаж повёрнут относительно предыдущего на 1,2 градуса, кроме того помещения защищены подвижными перфорированными экранами от прямых солнечных лучей.

Все коммуникации небоскрёба расположены в круглом в сечении «стержне» постройки и рядом с ним, поэтому они проходят точно по вертикали и форма здания на них не влияет.

Turning Torso

13 самых удивительных витых небоскребов в мире

 
Местоположение: Мальмё, Швеция

Архитектор: Сантьяго Калатрава

Высота: 190 м

Год строительства: 2005

Turning Torso - небоскрёб в Мальмё, Швеция, расположенный на шведской стороне пролива Эресунн.

Здание спроектировано испанским архитектором Сантьяго Калатрава и официально открыто 27 августа 2005 года.

Высота 54-этажного здания составляет 190 метров.

По завершении строительства оно стало самым высоким жилым зданием Скандинавии .

United Tower

13 самых удивительных витых небоскребов в мире

 
Местоположение: Манама, Бахрейн

Архитекторы: Aref Sadeq Design Consulatants

Высота: 200 м

Год строительства: 2016

В городе Манама находится уникальный 50-этажный небоскреб United Tower, который внешне напоминает огромное сверло.

Проект небоскреба является результатом сотрудничества крупных архитектурных компаний Ahmed Al Qaed Construction и Cooperation Investment House, многим путешественникам небоскреб известен благодаря расположенному в его стенах фешенебельному отелю Wyndham Hotel Group.

Башня была построена на специально созданном искусственном острове, который находится в одном из заливов Бахрейна, на реализацию проекта было потрачено порядка 2,5 миллиардов долларов США.

По одной из версий, небоскреб, который имитирует врезающееся в землю огромное сверло, призван напомнить местным жителям и путешественникам об одной из главных ценностей Бахрейна - месторождениях нефти.

Mode Gakuen Spiral Towers

13 самых удивительных витых небоскребов в мире

 
Местоположение: Нагоя, Япония

Архитекторы: Nikken Sekkei

Высота: 170 м

Год строительства: 2008

В Японском городе Нагоя находится 36-этажный витой небоскреб Mode Gakuen Spiral, высота которого достигает 170 метров.

Башня была построена на оживленной центральной улице города, она находится в непосредственной близости от железнодорожного вокзала Нагои.

В отличие от других всемирно известных небоскребов планеты, башня Mode Gakuen Spiral является местом расположения вовсе не офисных помещений, а сразу трех крупных учебных центров.

F&F Tower

13 самых удивительных витых небоскребов в мире

 
Местоположение: Панама

Архитекторы: Pinzon Lozano and Associates

Высота: 233 м

Год строительства: 2011

F&F Tower - офисное здание, расположенное в финансовом квартале в центре Панама-Сити.

Небоскрёб F&F Tower - самое узнаваемое и наиболее часто фотографируемое здание в Панаме.

Постройка в форме спирали возносится вверх на высоту 243 м. Каждый из её 39-ти верхних этажей (а всего их в здании 52) повёрнут на 9º относительно предыдущего.

Яркие, переливающиеся бирюзовые и изумрудные оттенки делают небоскрёб ещё более заметным на фоне соседних серых высоток.

Grove at Grand Bay

13 самых удивительных витых небоскребов в мире

 

Местоположение: Майями, США

Архитекторы: Bjarke Ingels Group

Высота: 97 м

Год строительства: 2016

Ведущий застройщик в Майами - компания Terra Group, по проекту известного датского архитектурного бюро Bjarke Ingels Group (BIG) возводит жилой комплекс Grove at Grand Bay («Роща на берегу большого залива»), который может стать архитектурной достопримечательностью Южной Флориды.

Комплекс расположен на берегу бухты, на месте бывшего Grand Bay Hotel, в нескольких минутах езды как от аэропорта, так и от центра города и квартала Корал Гейблс (Coral Gables), где находится много бутиков и ресторанов.
По материалам: Вести Экономика
 

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21.12 Ком­па­ния Ford за­па­тен­то­ва­ла тех­но­ло­гию про­ри­сов­ки эм­бле­мы на ка­по­те с по­мо­щью теп­ла

20.12 Не­ко­то­рые зап­ча­сти Huawei Mate 9 Porsche Design сто­ят боль­ше, чем флаг­ман­ские смарт­фо­ны

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20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

20.12 Tesla вве­ла пла­ту за про­стой ав­то­мо­би­лей око­ло уста­но­вок Supercharger

20.12 Lamborghini Aventador по­лу­чил пол­но­управ­ля­е­мое шас­си

20.12 Ми­ни­вэ­ны Chrysler Pacifica с ав­то­пи­ло­том Google вы­едут на ули­цы в 2017 г.

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09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

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12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

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06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

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30.11 Как не про­пу­стить мо­мент, ко­гда стресс пе­ре­хо­дит в вы­го­ра­ние

25.11 Ре­цепт укреп­ле­ния свя­зей в кол­лек­ти­ве прост: со­слу­жив­цы долж­ны вме­сте обе­дать

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