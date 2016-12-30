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Топливно-энергетический комплекс
Volvo впервые установила в автомобиль "Скайп"
10:47 30.12.2016 |
Компания Volvo стала первым автопроизводителем, установившим в автомобиль Skype - программу текстовой, голосовой и видеосвязи по интернету. Однако функции приложения в машинах шведской марки ограничены только голосовыми звонками с поддержкой конференц-связи.
«Скайпом» будут оснащаться только модели 90-й серии: кроссовер XC90, а также седан S90 и универсал V90. Программа в версии Skype for Business полностью интегрирована в мультимедийную систему - для нее предусмотрена отдельная вкладка, а управление может осуществляться как через тачскрин мультимедийки, так и кнопками на руле.
Владельцы «Вольво» 90-й серии смогут звонить и принимать звонки по «Скайпу», а также организовывать конференц-связь с несколькими собеседниками одновременно. Кроме того, в программе предусмотрена возможность записи разговоров для последующего прослушивания.
«Вольво» анонсировала также еще один новый проект в рамках сотрудничества с Microsoft. Речь о программе Cortana - виртуальном личном ассистенте, который в ближайшем будущем появится в автомобилях марки. Система, работающая через распознавание речи, предназначена для помощи людям в решении повседневных задач.
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