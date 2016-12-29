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Топливно-энергетический комплекс
Amazon патентует склады-дирижабли
16:28 29.12.2016 |
Amazon начала развивать беспилотную доставку еще в 2013 году, но опубликованный сегодня патент раскрывает ее планы по внедрению «воздушных логистических центров». Они будут комплектоваться определенным набором товаров и размещаться в зонах повышенного спроса.
В дирижабль будут загружены дроны, готовые в любой момент осуществить срочную доставку. В пример Amazon приводит спортивные мероприятия - если внизу проходит крупный турнир, воздушный центр заполняют сувенирами с символикой команд и различными закусками. Также компания предлагает показывать рекламу на размещенных у стадиона дирижаблях.
Помимо самих воздушных центров и дронов доставки, Amazon предусматривает челноки для доставки людей, грузов и самих дронов со склада на землю и наоборот, что позволит экономить батарею дронов. Все эти элементы будут подключены к одной системе: работники компании будут контролировать процессы снабжения, а дроны и челноки смогут передавать друг другу информацию о погодных условиях на маршруте.
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|Amazon патентует склады-дирижабли
Amazon начала развивать беспилотную доставку еще в 2013 году, но опубликованный сегодня патент раскрывает ее планы по внедрению «воздушных логистических центров». Они будут комплектоваться определенным набором товаров и размещаться в зонах повышенного спроса.
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