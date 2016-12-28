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Топливно-энергетический комплекс
Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
10:07 28.12.2016 |
Углубляя сотрудничество с Tesla Motors, компания Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в расположенное в США производство солнечных батарей, которое будет принадлежать Tesla. Партнеры рассчитывать начать выпуск фотогальванических модулей в 2017 году, а к 2019 году довести суммарную мощность панелей, изготовленных за год, до 1 ГВт.
Компания Panasonic в последнее время старается перейти от выпуска потребительской электроники, приносящей незначительную прибыль, к выпуску автомобильных компонентов и другой продукции, адресованной корпоративным заказчикам.
Впервые о том, что Tesla и Panasonic будут сотрудничать в выпуске солнечных батарей, было объявлено в октябре, но тогда партнеры не стали раскрывать подробности сотрудничества.
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