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Топливно-энергетический комплекс
Uber внедрила систему заказа такси до определённого человека
16:58 23.12.2016 |
Компания Uber сообщила о введении новой функции, позволяющей заказывать такси не до конкретного адреса, а до определённого человека.
Работает система следующим образом. Сначала в приложении Uber необходимо разрешить синхронизацию со списком контактов. После этого в поле «Where to?» («Куда») вместо адреса можно будет ввести имя родственника, друга или, скажем, коллеги по работе.
Далее адресат получит от Uber запрос на предоставление информации о текущем местоположении посредством GPS. Если пользователь согласится, Uber направит машину по соответствующим координатам.
Сервис даёт адресату возможность просматривать ориентировочное время прибытия автомобиля - благодаря этому можно узнать, как скоро приедет человек, сделавший заказ.
Напомним, что Uber предлагает одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. С помощью клиентской программы заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает её перемещение к указанной точке. Оплата производится с помощью данных банковской карты или наличными.
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