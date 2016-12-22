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Топливно-энергетический комплекс
LeEco представила набор Smart Home Theatre TV для "глупых" телевизоров за $288
20:22 21.12.2016 |
Компания LeEco, усиленно отвоёвывающая долю на рынке смартфонов и нацелившаяся на автопромышленность, также активно занимается выпуском продвинутых ТВ-панелей. В числе недавно анонсированной китайским гигантом продукции значится 65-дюймовый смарт-телевизор LeEco X65S с поддержкой формата 4К стоимостью $820, а также 85-дюймовый ТВ с поддержкой 3D-вещания и технологии Dolby Vision - модель uMax85 - с впечатляющим ценником в $5755.
Попутно всем тем, кто не может позволить такую роскошь, LeEco предлагает стать владельцем набора Smart Home Theatre и доукомплектовать им даже бюджетный телевизор без «умных» функций, чтобы превратить его в смарт-устройство и создать полноценный домашний кинотеатр.
Комплект Smart Home Theatre TV Kit от LeEco cостоит из двух базовых компонентов - головного устройства, включающего в себя медиапроигрыватель со встроенной акустической системой на шесть излучателей с суммарной мощностью 120 Вт, а также отдельный беспроводной 80-Вт сабвуфер.
В основе медиаплеера лежит 64-битный процессор с четырьмя ядрами Cortex-A72, тандем которому составляет графический ускоритель Mali-T820. Объём оперативной памяти здесь равен 4 Гбайт, а встроенного флеш-накопителя - 32 Гбайт. Соединение с мобильной электроникой или ПК предлагается осуществлять посредством беспроводного Bluetooth-соединения или подключения по Wi-Fi.
Домашний кинотеатр от LeEco поставляется вместе с пультом дистанционного управления, но разработчики также реализовали и возможность голосового контроля. Владельцы смартфонов и планшетов, подключившись к медиаплееру, смогут выводить на большой экран все операции с мобильной ОС.
Покупка LeEco Smart Home Театр TV Kit обойдётся жителям Поднебесной примерно в $288. Доступным для заказа в магазинах LeMall домашний кинотеатр станет уже с 27 декабря этого года.
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|LeEco представила набор Smart Home Theatre TV для "глупых" телевизоров за $288
Попутно всем тем, кто не может позволить такую роскошь, LeEco предлагает стать владельцем набора Smart Home Theatre и доукомплектовать им даже бюджетный телевизор без «умных» функций, чтобы превратить его в смарт-устройство и создать полноценный домашний кинотеатр.
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