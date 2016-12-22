Компания UMi вчера представила первый смартфон на базе новой однокристальной системы MediaTek Helio X27, который получил название UMi Z. Это первый цельнометаллический смартфон компании, толщина корпуса составляет 8,2 мм.

Дисплей Sharp IGZO имеет диагональ 5,5 дюйма при разрешении 1920 х 1080 пикселей, он покрыт защитным стеклом Dragontrail со скруглением 2.5D. Устройство получило 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 32 ГБ флэш-памяти. Предусмотрена возможность установки карт памяти microSD емкостью до 256 ГБ.

Аккумулятор имеет емкость 3780 мА•ч, а поддержка технологии быстрой зарядки Pump Express+ всего за полчаса позволит телефону пополнять заряд на целый день работы в обычном режиме.





В основной камере используется 13-мегапиксельный датчик изображения Samsung S5K3L8 с фазовым автофокусом и лазерным помощником, а также вспышка из четырех светодиодов. Поддерживается возможность записи видео в разрешении 4К. Фронтальная камера получила такой же датчик изображения.

Из коробки смартфон работает под управлением Android 6.0 Marshmallow, компания обещает обновить устройство до Android 7.0 Nougat. Смартфон получил дактилоскопический датчик Touch ID 2.1.

Предварительные продажи новинки стартуют 29 декабря по цене $280.