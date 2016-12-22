Хакеры незаконным образом получили доступ к личным данным более одного миллиарда пользователей американской интернет-компании Yahoo! Inc.

Как говорится в сообщении компании, хакерская атака произошла в августе 2013 года. В числе похищенных данных были имена, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения, контрольные вопросы и ответы.

В компании заявили, что информация о банковских счетах и платежных картах, скорее всего, не пострадала, однако хакеры могли украсть пароли от учетных записей.

В сентябре этого года Yahoo раскрыла информацию о другом взломе данных, который, скорее всего, не имеет отношения к этому инциденту: в 2014 году злоумышленники украли личные данные не менее 500 млн пользователей.

Новые сведения о проблемах с безопасностью Yahoo могут поставить под угрозу продажу ее профильного интернет-бизнеса компании Verizon за $4,83 млрд. Завершение сделки ожидается в начале 2017 года. В октябре Verizon отмечала, что считает атака 2014 года существенным событием, которое позволяет ей изменить условия сделки.

Тогда речь также шла об информации об именах, адресах электронной почты, номерах телефонов, датах рождения и зашифрованных паролях, а также "незашифрованных секретных вопросов и ответов на них", которые использовались для дополнительной верификации доступа. Доступа к данным о кредитных картах взломщики не получили.

В среду Verizon объявила, что "будет оценивать ситуацию по мере того, как Yahoo продолжает расследование". "Мы изучим последствия этого происшествия, прежде чем принимать окончательное решение", - говорится в пресс-релизе Verizon.

Yahoo рекомендовала всем пользователям сменить пароли, если они еще не сделали этого с 2014 года.

Yahoo! - американская компания, владеющая второй по популярности в мире поисковой системой и предоставляющая ряд сервисов, объединенных интернет-порталом Yahoo! Directory; портал включает в себя популярный сервис электронной почты Yahoo! Mail, один из старейших и наиболее популярных в интернете.