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Топливно-энергетический комплекс
Amazon впервые доставил товар дроном
19:04 14.12.2016 |
Американский интернет-гигант Amazon пару лет назад объявил о планах запустить доставку товаров с помощью дронов. Тогда идею не восприняли всерьез, а интернет-пользователи соревновались в лучших шутках на тему. Сегодня основатель Amazon Джефф Безос выложил в Twitter видео первой доставки товара, совершенной полностью с помощью дрона.
Как сообщает AIN.ua, дрон справился с доставкой за 13 минут, вообще без помощи со стороны человека-пилота. Этот сервис называется Prime Air и призван доставлять товары с помощью беспилотников в течение 30 минут.
Технология призвана работать таким образом: заказ обрабатывается, товар автоматически крепится внизу дрона, затем дрон выезжает со склада по автоматическим «рельсам», а затем взлетает и прибывает по адресу, указанному в заказе. Эти дроны находят адрес по GPS, способны нести груз до 2,2 кг.
Американский интернет-гигант Amazon пару лет назад объявил о планах запустить доставку товаров с помощью дронов. Тогда идею не восприняли всерьез, а интернет-пользователи соревновались в лучших шутках на тему. Сегодня основатель Amazon Джефф Безос выложил в Twitter видео первой доставки товара, совершенной полностью с помощью дрона.
Дрон справился с доставкой за 13 минут, вообще без помощи со стороны человека-пилота. Этот сервис называется Prime Air и призван доставлять товары с помощью беспилотников в течение 30 минут.
Технология призвана работать таким образом: заказ обрабатывается, товар автоматически крепится внизу дрона, затем дрон выезжает со склада по автоматическим «рельсам», а затем взлетает и прибывает по адресу, указанному в заказе. Эти дроны находят адрес по GPS, способны нести груз до 2,2 кг.
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