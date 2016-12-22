Американский интернет-гигант Amazon пару лет назад объявил о планах запустить доставку товаров с помощью дронов. Тогда идею не восприняли всерьез, а интернет-пользователи соревновались в лучших шутках на тему. Сегодня основатель Amazon Джефф Безос выложил в Twitter видео первой доставки товара, совершенной полностью с помощью дрона.

Как сообщает AIN.ua, дрон справился с доставкой за 13 минут, вообще без помощи со стороны человека-пилота. Этот сервис называется Prime Air и призван доставлять товары с помощью беспилотников в течение 30 минут.

Технология призвана работать таким образом: заказ обрабатывается, товар автоматически крепится внизу дрона, затем дрон выезжает со склада по автоматическим «рельсам», а затем взлетает и прибывает по адресу, указанному в заказе. Эти дроны находят адрес по GPS, способны нести груз до 2,2 кг.





Американский интернет-гигант Amazon пару лет назад объявил о планах запустить доставку товаров с помощью дронов. Тогда идею не восприняли всерьез, а интернет-пользователи соревновались в лучших шутках на тему. Сегодня основатель Amazon Джефф Безос выложил в Twitter видео первой доставки товара, совершенной полностью с помощью дрона.

Дрон справился с доставкой за 13 минут, вообще без помощи со стороны человека-пилота. Этот сервис называется Prime Air и призван доставлять товары с помощью беспилотников в течение 30 минут.

Технология призвана работать таким образом: заказ обрабатывается, товар автоматически крепится внизу дрона, затем дрон выезжает со склада по автоматическим «рельсам», а затем взлетает и прибывает по адресу, указанному в заказе. Эти дроны находят адрес по GPS, способны нести груз до 2,2 кг.