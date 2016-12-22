Компания Google обновила сервис Google Drive, после чего пользователям iPhone, которые приобрели смартфон, работающий под управлением ОС Android, стало еще проще перенести свои данные на новое устройство.

Специально для этого также была запущена новая страничка, на которой подробно описывается процедура переноса списка контентов, записей в календаре, фотографий и видеороликов.

Для начала вам нужно скачать приложение Google Drive в App Store, затем создать учетную запись Google, пройти Menu > Settings > Backup и выбрать необходимые данные для копирования. Google рекомендует делать резервную копию, когда iPhone подключен к зарядному устройству и имеет подключение к сети Wi-Fi, так как копирование, в зависимости от объема данных, может занять несколько часов. Кроме того, для корректной работы приложение Google Drive должно оставаться запущенным на экране.

После копирования данных достаточно зайти с Android-устройства под той же учетной записью Google, и вся информация станет доступна на новом устройстве. Также владельцы iPhone должны не забыть отключить iMessage.