Пока все ждут выхода первого в новой истории Nokia смартфона, HMD Global без лишнего шума представила мобильный телефон Nokia 150. Напомним, Nokia продала HMD Global право на использование торговой марки на рынке мобильных телефонов и планшетов на 10 лет.

Nokia 150 - первый мобильный телефон, выпущенный HMD Global с использованием этих прав. В данном случае смена владельца бренда вряд ли сказалась на итоговом устройстве, так как Nokia 150 является типичным мобильным телефоном бренда.

Это обычный аппарат габаритами 118 х 50,2 х 13,5 мм при массе 81 г, работающий под управлением программной платформы Nokia Series 30+. Телефон оснащён дисплеем диагональю 2,4 дюйма разрешением 320 х 240 пикселей, камерой разрешением 0,3 Мп, адаптером Bluetooth 3.0 и слотом для карт microSD. Ёмкость аккумулятора равна 1020 мА·ч, так что компания заявляет 22 часа в режиме разговора или 31 день в режиме ожидания. Телефон доступен в варианте с поддержкой одной либо двух карт SIM.

Стоимость Nokia 150 равна 26 долларам. Приобрести новинку можно будет в первом квартале грядущего года.