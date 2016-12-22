Американская Apple провела переговоры с японской телекоммуникационной корпорацей SoftBank о вложении около 1 миллиарда долларов в фонд инвестиций в IT, который японская компания создала совместно с Саудовской Аравией, пишет Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В октябре Softbank и правительственный фонд Саудовской Аравии объявили о создании фонда Softbank Vision Fund с капиталом приблизительно 100 миллиардов долларов. Предполагалось, что он будет проводить инвестиции в информационные технологии. В течение первых пяти лет Softbank вложит в фонд 25 миллиардов долларов, а Саудовская Аравия - 45 миллиардов. Фонд будет находиться в Великобритании и намерен привлекать инвестиции других компаний.

Источники добавили, что переговоры с Apple еще не завершены. Они также добавили, что Apple таким образом надеется изучить перспективные технологии.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

Японская Softbank Group, основанная в Токио в 1981 году третий по величине сотовый оператор в стране. Под брендом Softbank работают более 600 компаний на рынке телекоммуникаций. Это крупнейший акционер китайской Alibaba с 2000 года.