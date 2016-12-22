Рынок виртуальной реальности находится в зачаточном состоянии и множество компаний стремится так или иначе закрепиться на нём. Но определённый костяк уже сформировался, по крайней мере, если говорить об аппаратных решениях.

И вот пять крупнейших представителей рынка собрались вместе и создали консорциум Global Virtual Reality Association (GVRA) для продвижения продукции, связанной с сегментом VR, а также разработки и внедрения стандартов, так как сейчас в данном направлении каждый делает, что хочет. Global Virtual Reality Association является некоммерческой организацией со всеми вытекающими.

В список участников входят Google, HTC, Facebook, Samsung и Acer. Конечно, у каждой компании уже есть свой продукт и своя платформа, и никто не откажется от собственных разработок. Но работая вместе эти компании смогут постепенно стандартизировать определённые технологии, что упростить разработку и внедрение и их собственных продуктов в будущем, и продуктов сторонних компаний.