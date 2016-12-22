Еще полтора года назад компания Google предупредила рекламодателей и создателей контента, что Flash приходит конец, порекомендовав им переходить на HTML5. В мае 2016 компания пообещала до конца года начать блокировать по умолчанию контент, написанный с использованием Flash.

На этой неделе в блоге Chromium было опубликовано свежее заявление по данному вопросу. Компания планирует в течение следующих двух месяцев плавно пересадить всех своих пользователей на HTML5. Начинается все с того, что опция HTML5 By Default будет автоматически включена у 1% пользователей 55 стабильной сборки Chrome и у 50% бета-тестеров 56 версии браузера. Стабильная 56 версия Chrome ожидается в феврале следующего года, когда HTML5 By Default будет активна у всех пользователей.

Это означает, что контент, написанный на Flash, не будет отображаться по умолчанию, а пользователям при желании придется активировать воспроизведение вручную на каждом сайте.