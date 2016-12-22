Аэрокосмическое агентство JAXA проведет сегодня запуск грузового корабля Kounotori-6, который доставит на Международную космическую станцию груз, а также выведет в космос экспериментальный космический уборщик. Будет предпринята попытка избавиться от обломков спутников и иных элементов, которые несут угрозу для действующих космических аппаратов: ежегодно фиксируются сотни столкновений.

Устройство использует выполненные из стали и алюминия «провода», которые, коснувшись обломков, «заряжают», а затем в игру вступает электромагнитное поле Земли: обломки теряют скорость, их орбита снижается, и затем они сгорают в верхних слоях атмосферы.

На разработку «провода» ушло около 10 лет, пишет Phys.org. Его длина составляет около 700 метров. Для повышения эффективности работы космического мусорщика потребуется увеличить ее до 10 тыс. метров, пояснили разработчики. Если испытания пройдут успешно, в ближайшее десятилетие технология будет применяться более широко.

Согласно статистике, сейчас на орбите Земли находится более 100 млн обломков.