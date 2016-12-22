На этой неделе компания Microsoft начинает распространение очередной бета-версии Windows 10 для участников программы Insider. Она содержит несколько небольших нововведений, среди которых выделяется помощник Cortana.

У Cortana появилась новая функция, которая позволяет пользователю голосовой командой активировать спящий режим, перезагрузить ПК либо же просто выключить его. Кроме того, помощник научился блокировать компьютер и изменять громкость звука.

Можно отметить и возможность голосового управления воспроизведением музыки из сервисов TuneIn Radio и iHeartRatdio даже при заблокированном ПК. Это небольшие изменения, но они показывают, куда движется рынок IT в целом и Microsoft, как разработчик самой популярной настольной ОС, в частности.