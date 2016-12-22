Концепт-арт Galaxy S8 / Steel Drake (Behance)

В начале ноября стало известно, что в следующем году южнокорейский производитель Samsung выпустит безрамочные смартфоны с дисплеями OLED, которые будут занимать более 90% площади лицевой панели. А к 2019 году дисплеи будут занимать 99% передней панели.

Теперь же издание Bloomberg, ссылаясь на хорошо осведомленных информаторов, подтверждает эти и последующие слухи об использовании в Samsung Galaxy S8 нового безрамочного дизайна, который позволит сохранить габариты и увеличить диагональ дисплея.

Кроме того, производителю приписывают намерение использовать виртуальную кнопку Home, которая будет встроена прямо в дисплей в его нижней части. Источник, пожелавший сохранить свою анонимность, заявляет, что Samsung Galaxy S8 будет доступен только с изогнутым дисплеем OLED.

Еще одна порция новых подробностей касается даты выпуска нового флагмана. Сейчас Samsung планирует начать продажи Samsung Galaxy S8 в марте 2017, однако смартфон может задержаться и до апреля следующего года. Напомним, после отзыва Samsung Galaxy Note7 компания пообещала внести существенные изменения в систему контроля качества. Samsung просто не может себе позволить выпустить на рынок в спешке еще одно устройство, как следует не проверив его.

Samsung от комментариев воздерживается.