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Топливно-энергетический комплекс
Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров
13:56 27.12.2016 |
Власти штата Калифорния заставят концерн Volkswagen разработать и вывести на местный рынок несколько моделей с электрическими силовыми установками. Такое требование содержится в сепаратном мировом соглашении по урегулированию «дизельного скандала», заключенного между немецким автоконцерном и Калифорнийским советом по охране окружающей среды (CARB).
Ранее Агентство охраны окружающей среды США (EPA) постановило, что «обманное оборудование» есть не только в двухлитровых дизельных «четверках», но и в трехлитровых агрегатах V6 автомобилей марок Volkswagen, Audi и Porsche. Всего с 2009 по 2016 года в США было продано более 80 тысяч таких машин, 15 тысяч из которых - в Калифорнии.
«В рамках сепаратного соглашения автопроизводители обязаны до 2019 года начать продавать в Калифорнии как минимум три электрические модели, включая один кроссовер. Кроме того, еще один вседорожник должен появиться в штате к 2020 году. Продажи этих машин должны продлиться по крайней мере до 2016 года», - отмечено в требовании CARB по урегулированию вопроса об автомобилях с трехлитровыми моторами.
«Фольксваген» также обязали к середине 2017 года выплатить штату 25 миллионов долларов, которые пойдут на программы по обновлению автопарка и созданию инфраструктуры для «зеленых» машин.
В CARB уточнили, что одной из электрических моделей может стать хэтчбек e-Golf, уже продающийся в Калифорнии. Однако, по всей видимости, немцам придется ускорить разработку других электрокаров, чтобы уложиться в установленные судом сроки.
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