Финансовые новости
- |
- 23.12.16
- |
- 12:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Полноприводный хот-хэтч Volkswagen стал мощнее
11:37 23.12.2016 |
Компания Volkswagen представила обновленную версию «заряженного» хэтчбека Golf R. После рестайлинга модель получила новые детали экстерьера, а также более мощный двигатель.
Как и прежде, Golf R комплектуется двухлитровой турбированной «четверкой», отдача которой теперь составляет 310 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Двигатель дорестайлингового варианта выдает 300 сил и 380 Нм.
Хэтчбек сохранил систему полного привода. С места до ста километров в час он разгоняется за 4,6 секунды, что на 0,3 секунды быстрее, чем у предшественника с роботизированной коробкой передач DSG с двумя сцеплениями.
Модель также будет доступна в кузове типа «универсал». Стоимость хэтчбека с механической коробкой передач составит в Германии 40 тысяч 675 евро, с роботизированной - 44 тысяч 800 евро.
Помимо этого, Volkswagen рассказал о самой доступной версии обновленного «Гольфа». Такая модификация предполагает наличие литрового трехцилиндрового двигателя мощностью 85 лошадиных сил. Расход топлива для такого варианта хэтчбека составляет 4,8 литра на 100 километров пробега.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Наш госаппарат не способен к экономическому анализу, - Елена Трегуб
Елена Трегуб, директор Департамента координации международной помощи и сотрудничества с международными финансовыми организациями МЭРТ рассказала "ДС", что происходит с международной помощью, которую Украина получает от международных организаций.
ТОП-НОВОСТИ
|Бахматюк должен государству 38 млрд грн - Гонтарева
|Коломойский прокомментировал национализацию "ПриватБанка"
|Перед вводом в ПриватБанк временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн – Гонтарева
Национальный банк Украины в обращении к правительству о национализации ПриватБанка предлагал списать пассивы связанных лиц на 32 млрд грн, однако Фонду гарантирования вкладов физических лиц удалось списать 29,4 млрд грн, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.
|НБУ заставил экс-акционеров Приватбанка взять на баланс финучреждения самолеты МАУ и горнолыжный курорт "Буковель"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Полноприводный хот-хэтч Volkswagen стал мощнее
|В Латвии выпустили прозрачную монету с Землей
|Домашнего робота Asus Zenbo можно будет купить уже 1 января
|В Volvo придумали для молодых водителей красный ключ
Компания Volvo рассказала о специальной системе «Красный ключ», которая доступна за доплату для моделей S90, V90 и XC90. Ее предлагается использовать в том случае, если автомобиль передается молодым начинающим водителям, сотрудникам сервисным центрам или парковщикам.
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты
|Хакеры из России зарабатывают до $5 млн в день на интернет-рекламе
Мошенники создали более 250 тыс. фальшивых сайтов, якобы принадлежащих крупным компаниям и издательствам (ESPN, Vogue, New York Times, The Wall Street Journal, Verizon и пр.). Хакеры создают иллюзию того, что могут привлекать миллионы людей к просмотру видеороликов. За это они получают крупные суммы.
Это интересно
|LeEco представила набор Smart Home Theatre TV для "глупых" телевизоров за $288
Попутно всем тем, кто не может позволить такую роскошь, LeEco предлагает стать владельцем набора Smart Home Theatre и доукомплектовать им даже бюджетный телевизор без «умных» функций, чтобы превратить его в смарт-устройство и создать полноценный домашний кинотеатр.
|Apple не будет менять аккумуляторы в наушниках AirPods, потому что их невозможно разобрать и починить
Беспроводные наушники Apple AirPods, спустя череду переносов и с приличным опозданием в сравнении с изначальными сроками, всё-таки появились в продаже до рождественских праздников. И сразу попали в руки специалистов iFixit, которые разобрали новинку купертинцев, оценив её ремонтопригодность.
|Компания Ford запатентовала технологию прорисовки эмблемы на капоте с помощью тепла
|Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны
|Как правительство СССР разрушило доверие к власти
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Tesla ввела плату за простой автомобилей около установок Supercharger