Компания Volkswagen представила обновленную версию «заряженного» хэтчбека Golf R. После рестайлинга модель получила новые детали экстерьера, а также более мощный двигатель.

Как и прежде, Golf R комплектуется двухлитровой турбированной «четверкой», отдача которой теперь составляет 310 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Двигатель дорестайлингового варианта выдает 300 сил и 380 Нм.

Хэтчбек сохранил систему полного привода. С места до ста километров в час он разгоняется за 4,6 секунды, что на 0,3 секунды быстрее, чем у предшественника с роботизированной коробкой передач DSG с двумя сцеплениями.

Модель также будет доступна в кузове типа «универсал». Стоимость хэтчбека с механической коробкой передач составит в Германии 40 тысяч 675 евро, с роботизированной - 44 тысяч 800 евро.

Помимо этого, Volkswagen рассказал о самой доступной версии обновленного «Гольфа». Такая модификация предполагает наличие литрового трехцилиндрового двигателя мощностью 85 лошадиных сил. Расход топлива для такого варианта хэтчбека составляет 4,8 литра на 100 километров пробега.