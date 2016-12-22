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Топливно-энергетический комплекс
В Volvo придумали для молодых водителей красный ключ
14:21 22.12.2016 |
Компания Volvo рассказала о специальной системе «Красный ключ», которая доступна за доплату для моделей S90, V90 и XC90. Ее предлагается использовать в том случае, если автомобиль передается молодым начинающим водителям, сотрудникам сервисным центрам или парковщикам.
«Необходимость передавать кому-то свой автомобиль всегда связана с чувством тревоги. Для тех, кому часто приходится доверять машину кому-либо может пригодиться „красный ключ", который даст уверенность, что автомобилем пользуются разумно, независимо от того, кто сейчас за рулем», - заявили в Volvo.
При использовании специального брелока, покрашенного в красный цвет, максимальная скорость автомобиля ограничивается 120 километрами в час, адаптивный круиз-контроль выставляется на максимальную дистанцию до автомобиля впереди, а максимально возможная громкость аудиосистемы ограничивается.
Кроме того, при работе этого режима принудительно включаются все система безопасности, включая слежение за мертвыми зонами, усталостью водителя и рядностью движения, предупреждения фронтальных столкновений, а также распознавания дорожных знаков.
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|В Volvo придумали для молодых водителей красный ключ
Компания Volvo рассказала о специальной системе «Красный ключ», которая доступна за доплату для моделей S90, V90 и XC90. Ее предлагается использовать в том случае, если автомобиль передается молодым начинающим водителям, сотрудникам сервисным центрам или парковщикам.
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