Новинка, тираж которой ограничится десятью экземплярами, получила 690-сильный двигатель и набор стилистических черт нескольких моделей марки прошлых лет.

Над суперкаром работали специалисты подразделения Special Projects и дизайн-центра Ferrari в Маранелло. Основой послужила модель 488 Spider, однако J50 отличается почти полностью новым кузовом, напоминающим таргу.

В компании отмечают, что новинка должна напоминать о «нескольких полюбившихся дорожных Ferrari 1970-х и 1980-х». В оформлении можно найти отсылки, например, к моделям GTO и более поздним F40 и F50.

Крышка двигателя J50 выполнена из прозрачного поликарбоната.

Внешне J50 выделяется также набором карбоновых аэродинамических элементов по кругу, 20-дюймовыми коваными дисками, полностью светодиодной оптикой.

Съемная крыша суперкара тоже выполнена из карбона и состоит из двух частей, для которых предусмотрены специальные отсеки за сиденьями.

Салон J50 почти не отличается от интерьера 488 Spider, однако покупателям будет предложена обширная программа персонализации.

Новинка сохранила среднемоторную компоновку «донорского» родстера. Двигатель - тот же 3,9-литровый твин-турбо V8, но на 20 лошадиных сил мощнее, чем в 488 Spider. Цифр по динамике в компании не привели. «Спайдер», напомним, способен набирать первую «сотню» за три секунды, а разгон до 200 километров в час занимает 8,7 секунды. Максимальная скорость составляет 325 километров в час.

На каких рынках будет предложена лимитированная J50, а также информацию по стоимости в «Феррари» пока не раскрывают.