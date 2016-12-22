Компания Mercedes-Benz официально представила купе E-Class нового поколения, которое стало «больше, роскошнее и умнее» своего предшественника. Публичная премьера двухдверки состоится в январе 2017 года на Детройтском автосалоне.

Купе заняло место в линейке «Мерседеса» между двухдверными версиями моделей C-Class и S-Class, у которых новинка позаимствовала ряд стилистических решений.

Габаритная длина E-Class Coupe составила 4826 миллиметров, ширина - 1860 миллиметров, а высота - 1430 миллиметров. Это на 123, 74 и 32 миллиметра больше предшественника соответственно. Размер колесной базы увеличился на 113 миллиметров - до 2873 миллиметров.

Интерьер позаимствован у седана E-Class. Для топовых вариантов доступны два 12,3-дюймовых дисплея, один из которых - цифровая приборная панель, а другой - экран информационно-развлекательного комплекса. Кроме того, предлагается функция светодиодной подсветки салона с возможностью выбора одного из 64 различных вариантов.





Список доступного оснащения включает, адаптивный круиз контроль, функционирующий на скоростях до 210 километров в час, систему автоматической парковки с возможностью дистанционного управления по смартфону, а также «умные» фары головного света Multibeam с 84 LED-элементами.





После запуска на европейском рынке моторная линейка включит двухлитровые бензиновые «турбочетверки» мощностью 184 (версия E200) и 254 лошадиных сил (E300), а также 194-сильный дизель рабочим объемом два литра (E220d). Кроме того, новинка будет предлагаться с трехлитровым твин-турбо агрегатом V6 мощностью 333 лошадиные силы (E400 4 Matic).





Все двигатели сочетаются с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод доступен только для топового варианта с шестицилиндровым мотором.

В дальнейшем у новинки появится версия AMG E50 Coupe 4Matic, укомплектованная 407-сильной шестеркой с турбиной на электрическом приводе.

Европейские и североамериканские продажи Mercedes-Benz E-Class Coupe стартуют летом 2017 года.