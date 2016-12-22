Швейцарская компания Rinspeed разрабатывает концепцию необычного самоуправляемого автомобиля Oasis для движения в городе. Идея заключается в том, чтобы по комфорту приблизить обыденные поездки по «асфальтовым джунглям» к отдыху в гостиной. Машина имеет большую площадь остекления, а внутри предусмотрено место только для двух человек, которые усаживаются в большие удобные кресла.

Автомобиль может двигаться полностью самостоятельно, получая информацию от многочисленных бортовых датчиков и камер. При желании можно перейти в ручной режим, воспользовавшись рулевым колесом. Последнее, кстати, может трансформироваться в рабочий стол с клавиатурой.

В передней части около лобового стекла располагается пусть и небольшой, но самый настоящий газон, на котором могут расти, скажем, комнатные цветы.

В задней части кузова расположен вещевой отсек с функциями подогрева и охлаждения - это будет полезно при перевозке еды. На крыше предусмотрен массив солнечных батарей.

В движение машина приводится двумя электрическими моторами мощностью 54 л. с., которые установлены сзади.





В передней части установлен широкоформатный изогнутый 5K-дисплей. Разумеется, предусмотрена возможность подключения к Интернету посредством высокоскоростной мобильной связи.

Автомобиль получит связь с сетевым облаком. Бортовой компьютер сможет подстраиваться под пассажиров, давая персональные рекомендации.

Специальная проекционная система позволит отображать различные сообщения непосредственно на дороге - это может быть, например, информация для пешеходов.

Увы, на сегодняшний день Rinspeed Oasis - это не более чем интересный концепт.