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Турция сообщила о совместном с Россией плане перемирия в Сирии
18:36 28.12.2016 |
Турецкое государственное информагентство "Анадолу" сообщило о достигнутой между Турцией и Россией договоренности о плане перемирия в Сирии.
Согласно этому плану, предлагается с полуночи 29 декабря прекратить боевые действия на всей территории Сирии.
Как сообщает Би-Би-си, договоренность о прекращении огня будет представлена на рассмотрение руководства Сирии и сирийских оппозиционных группировок.
Позже турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглы подтвердил, что Турция подготовила соглашение о перемирии в Сирии.
Тем менее Чавушоглы подчеркнул, что заключение мира в Сирии невозможно в случае, если Башар Асад останется президентом страны, так как оппозиция в Сирии его не примет. В этом вопросе позиция Турции расходится с Россией.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам , что у него нет достаточной информации о договоренности между Турцией и Россией о перемирии.
В сообщении Анатолийского информационного агентства ("Анадолу") подчеркивается, что перемирие не распространяется на вооруженные отряды, признанные террористическими.
Помимо "Исламского государства" и ряда других экстремистских исламистских группировок, которые считаются террористическими и Россией, и Турцией, Анкара называет террористическими также отряды курдского ополчения.
По информации "Анадолу", если режим прекращения огня будет достигнут, стороны конфликта начнут в Астане переговоры о политическом урегулировании, а гарантами мирного процесса выступят Россия и Турция.
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