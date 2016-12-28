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Трамп расходится во мнениях по ключевым вопросам с рядом выдвинутых им в кабинет министров людей
13:28 28.12.2016 |
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул в будущий Кабинет Министров людей, которые расходятся с ним во мнениях по ряду ключевых вопросов, что может создать определенные проблемы для его администрации, пишет газета The Wall Street Journal.
Мик Малвани, выдвинутый Д.Трампом на пост главы кабинета по вопросам управления и бюджета, выступает против увеличения потолка госдолга США. Тем временем, предложения Д.Трампа о существенном сокращении налогов и крупном повышении расходов на оборону и инфраструктуру, по мнению экспертов, потребуют увеличения дефицита бюджета США.
Губернатор штата Айова Терри Бренстед, выбранный Д.Трампом в качества посла США в Китае, а также Уилбур Росс и Джеймс Мэттис, выдвинутые соответственно на посты министра торговли и министра обороны США, неоднократно высказывались в поддержку Транстихоокеанского партнерства (ТТП), инициатором создания которого была администрация президента США Барака Обамы. Дж.Мэттис также является резким критиком действий РФ в Украине.
Между тем Д.Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял, что первым делом, как только станет президентом, объявит о выходе США из ТТП.
В то же время Рекс Тиллерсон, выдвинутый Д.Трампом на пост госсекретаря США, считает научно обоснованным тот факт, что глобальное изменение климата вызвано в том числе и действиями людей. Д.Трамп придерживается полностью противоположного мнения, считая изменение климата "выдумкой".
Бывшие представители Белого дома отмечают, что членам новой администрации всегда приходится иметь дело с противоположными точками зрения, пишет WSJ.
Тем не менее, Д.Трампу, вероятно, придется столкнуться с этим с самого начала. По словам Томаса Барака, давнего друга и делового партнера Д.Трампа и главы комитета по инаугурации, избранный президент придерживается политики "открытых дверей", предусматривающей, что его помощники обсуждают достоинства тех или иных предложений, а он сам проверяет информацию и принимает финальное решение.
В то же время многие решения, которые принимает федеральное правительство, не доходят до уровня президента, что дает обширные и независимые полномочия министрам и их помощникам, отмечают эксперты.
Контроль деятельности одного из министерств, руководитель которого имеет взгляды, отличные от мнения президента, может оказаться проблемным для любой администрации, а Д.Трампу, вероятно, придется не спускать глаз с нескольких из них, чтобы убедиться, что их политика соответствует его предвыборным обещаниям, пишет газета.
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